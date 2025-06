Histórica elección popular de jueces en México

Los mexicanos protagonizarán este 1 de junio un proceso electoral inédito en el país, fruto de una ambiciosa reforma del Poder Judicial impulsada por el movimiento oficialista Morena que comprende la votación popular de jueces de los principales tribunales, incluida la Suprema Corte.

La primera elección popular del Poder Judicial en México, con un antecedente en Bolivia, tendrá un récord de 99,7 millones de votantes llamados a elegir por primera vez 881 cargos de entre 3.422 candidatos, que incluyen la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.

Los comicios fueron establecidos por la reforma constitucional que promulgó en septiembre pasado el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con el respaldo de su sucesora, Claudia Sheinbaum.

La campaña de los candidatos a magistrados, sin financiación del Estado, se extendieron durante dos meses, durante los cuales la oposición conservadora, organismos internacionales como la ONU, actuales jueces y asociaciones civiles alertaron sobre la intromisión del gobierno pero también del crimen organizado.

Pero la presidenta Sheinbaum (Morena) y los candidatos afines al gobierno replicaron que la elección fortalecerá la democracia en México y la independencia judicial con los votantes eligiendo sus jueces. “Vamos a ser el país más democrático del mundo porque vamos a elegir a los tres poderes”, razonó la mandataria.

Bolivia adoptó el mismo sistema en su Constitución de 2009 (en EEUU, Suiza y Japón se hace a nivel local). Los bolivianos ya votaron en 2011 y 2017 los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

Los detalles

La reforma fue aprobada en septiembre en medio de extendidas protestas de los propios empleados del Poder Judicial, pero gracias a la amplia mayoría que había conquistado el oficialista Morena en los comicios de junio de ese año y le aseguró 86 votos contra 41 en el Senado, tras la aprobación en Diputados y el posterior aval de la mayoría de las legislaturas estatales del país.

Los votantes mexicanos escogerán 881 cargos federales: 9 de la Corte Suprema, dos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 de salas regionales del TEPJF, los cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de tribunales y 386 juzgados.

Para ello, hay un total de 3.422 candidaturas: 63 para la SCJN, 38 para el Tribunal Judicial, 15 para la Sala Superior del TEPJF, 96 para las salas regionales del Tribunal Electoral, 1.640 para magistraturas y 1.570 para juzgados.

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), habrá un récord de 99,7 millones de mexicanos autorizados para sufragar este 1 de junio, en más de 84.000 centros de votación atendidos por 1,55 millones de funcionarios.

Las personas recibirán seis boletas para la elección federal judicial con distintos colores: morada para la Suprema Corte de México, azul para la sala superior del TEPJF, turquesa para el Tribunal de Disciplina Judicial, naranja para las salas regionales del TEPJF, rosa para magistrados y amarilla para jueces.

Tan solo para la Suprema Corte, el electorado seleccionará cinco mujeres y cuatro hombres de una lista con las 63 candidaturas, mientras que, para magistrados y jueces, los votantes recibirán una boleta con hasta 42 candidaturas, según lo expuesto por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el 19 de marzo.

Además de las elecciones federales, en 19 estados renovarán sus sistemas judiciales locales, un adiciona de 1.787 cargos entre jueces y magistrados estatales.

Habrá comicios locales en Aguascalientes (65 cargos), Baja California (172), Chihuahua (305), Ciudad de México (138), Coahuila (106), Colima (46), Durango (49), Estado de México (91), Michoacán (112), Nayarit (49), Quintana Roo (117), San Luis Potosí (50), Tabasco (72), Tamaulipas (147), Tlaxcala (36), Veracruz (98), Yucatán (14) y Zacatecas (33).

Pros y contras

Organizaciones civiles y expertos han cuestionado la reforma judicial, que consideran sesgada en favor del poder político y con muchos riesgos para la independencia de los tribunales, amén de la temida influencia de las ramificaciones del crimen organizado y su gran poder económico.

En las elecciones nacionales de junio de 2024, al menos 30 candidatos a diferentes cargos públicos fueron asesinados en medio de la contienda electoral.

En abril, el INE recibió denuncias sobre al menos cuatro candidatos a jueces penales con presuntos vínculos con el crimen organizado y sobre otros siete candidatos judiciales vinculados con la iglesia Luz del Mundo, cuyo líder religioso, Naasón Joaquín García, fue condenado a 17 años de prisión en EEUU.

“La elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”, advirtió Margaret Lockwood Sattherhwaite, la relatora especial de ONU.

En respuesta, Sheinbaum ha insistido en que durante los gobiernos de Morena la Corte Suprema actuó “fuera de sus facultades” y “echaba atrás” leyes aprobadas por el Congreso. “¿Por qué surge la reforma al Poder Judicial? Porque el Poder Judicial está mal, hay mucha corrupción, porque la justicia no es pareja. Porque quien tiene dinero, tiene justicia, y quien no tiene dinero, no tiene acceso a la justicia”, dijo.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, exhortó a la ciudadanía a no dejarse influenciar en su votoe ignorar tanto a quienes promueven la abstención como a quienes distribuyen guías para manipular el sufragio.

En entrevistas con medios locales publicadas este lunes por el INE, Taddei aseguró que la elección judicial no es una «simulación», como han acusado exconsejeros electorales y figuras de la oposición, que han convocado a la población a no participar en la elección impulsada por el oficialismo.