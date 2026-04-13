Histórica elección en Hungría da la victoria a Peter Magyar y pone fin a 16 años de gobierno de Viktor Orban

El primer ministro húngaro admitió el fin de su hegemonía tras una jornada con participación récord del 77,8%

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, reconoció una derrota “dolorosa” tras una jornada electoral marcada por una participación sin precedentes, que se consolidó como la más trascendental del país en décadas. Con un 77,8% de participación —récord histórico confirmado por la Comisión Electoral Nacional—, los primeros resultados situaron al oficialismo Fidesz por detrás de la oposición liderada por Péter Magyar, quien logró canalizar el descontento social en una elección clave para el rumbo político del país.

“Hemos liberado a Hungría”, proclamó Magyar al final de la noche, encaramado en una tarima instalada a orillas del Danubio. Decenas de miles de eufóricos seguidores del partido Tisza celebraron los resultados frente a la sede electoral de la agrupación en Budapest, ondeando banderas húngaras y bailando, mientras se oían bocinazos por la capital. “Juntos derrotamos el régimen de Orbán“, expresó Magyar frente a sus seguidores. “Hemos liberado a Hungría, hemos recuperado nuestra patria”.

Varios dirigentes europeos felicitaron a Magyar, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, o el primer ministro polaco Donald Tusk, quien añadió en húngaro: “Rusos, vuelvan a casa”, en referencia a la cercanía de Orbán con Vladimir Putin. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró que “Hungría ha elegido Europa”.

Orbán admitió su derrota, asumió unos resultados “dolorosos, pero inequívocos”, y felicitó “al partido ganador”.

Elección histórica en Hungría

La participación ciudadana es la más alta en la historia electoral húngara. La Comisión Electoral ya había anticipado niveles récord hacia las 18:30 hora local, cuando el porcentaje superaba el 77%.

Péter Magyar

Desde temprano, largas filas en los centros de votación de Budapest y otras ciudades anticiparon un voto de castigo contra el oficialismo. La alta concurrencia, especialmente en zonas urbanas, terminó de inclinar la balanza contra Orbán, cuya base electoral tradicional se apoya en sectores rurales. La participación final del 77,8% se convirtió en la más alta de la historia electoral húngara.

En ese contexto, Magyar celebró la victoria ante sus seguidores en el centro de Budapest con un discurso en el que delineó sus prioridades: prometió restablecer los controles institucionales, reforzar la relación con la Unión Europea y la OTAN, y llamó a los “títeres de Orbán” a abandonar sus cargos. La oposición, nucleada en el partido Tisza, no solo ganó la elección sino que superó el umbral de los dos tercios en el Parlamento, con 137 de los 199 escaños, lo que le permitiría avanzar en reformas estructurales del sistema político construido durante los últimos 16 años.

Orbán, aliado internacional de Donald Trump y Javier Milei, aceptó el resultado y felicitó a su rival. “Para nosotros el resultado es doloroso, pero ha dejado claro que no nos ha otorgado la responsabilidad de gobernar”, afirmó. También aseguró que trabajará para “sanar heridas” y que continuará en la vida política desde la oposición: “¡No nos rendimos! ¡Nunca, jamás nos daremos por vencidos!”, exclamó ante sus seguidores

El resultado fue seguido con atención en toda Europa. Funcionarios de la Unión Europea, que durante años mantuvieron tensiones con el gobierno húngaro por el deterioro del Estado de derecho y bloqueos políticos —como el veto a un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania en medio de una disputa por el oleoducto Druzhba—, reaccionaron con cautela pero con señales de alivio. En paralelo, líderes europeos comenzaron a felicitar públicamente a Magyar en redes sociales.

Fuente: Perfil