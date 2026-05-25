Hinchas de Racing protestaron contra Milito tras despedir a Costas: “Llamá a elecciones…”

La rescisión del contrato de Gustavo Costas desató el caos en Avellaneda: cientos de hinchas de Racing se manifestaron en las inmediaciones del Cilindro, rompieron los accesos y apuntaron contra Diego Milito.

La tensión política y futbolística en Racing Club llegó a su punto máximo este domingo por la mañana en Avellaneda. Cientos de simpatizantes de la Academia se autoconvocaron en las inmediaciones del Cilindro para protestar enérgicamente contra la comisión directiva y los principales referentes institucionales, luego de que se confirmara la salida forzada de Gustavo Costas de la dirección técnica del primer equipo.

La manifestación, que comenzó de manera pacífica sobre la calle Colón, subió de tono drásticamente tras un cruce con el personal de seguridad privada del club. Según informaron los propios hinchas presentes en el lugar, las burlas de algunos empleados desataron un fuerte forcejeo que terminó con el portón de ingreso violentado. De esta manera, una gran cantidad de socios logró copar el playón interno del estadio Juan Domingo Perón.

El foco de la furia de los hinchas no solo apuntó a la dirigencia actual, sino que salpicó de forma inesperada a otra de las máximas figuras contemporáneas de la Academia. “Milito botón” y “Con Costas no se jode” fueron los gritos de guerra que más resonaron en el playón, evidenciando una fractura total en el sentimiento del hincha y un clima preelectoral que arde de cara a los próximos meses en el club.

Los cánticos de la masa societaria también exigieron de forma unánime el llamado inmediato a las urnas con el clásico “Llamá a elecciones” y duros agravios hacia la comisión directiva. El plantel profesional, que quedó acéfalo tras el portazo de Costas, deberá afrontar los próximos compromisos locales en un escenario de extrema hostilidad y con la hinchada en pie de guerra por el manejo del fútbol profesional.

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