Herrera Ahuad inauguró el Polo Industrial Yerbatero Andresito, el Molino más grande del país

En Comandante Andresito, y en días históricos para el sector tras el laudo obtenido de Nación, el Gobernador inauguró el Molino Cooperativo, una obra que permitirá a pequeños productores envasar yerba mate y salir con su producto al mercado y al mundo. Por su escala, este molino será el más grande de Argentina y va a provocar una revolución en el esquema de la producción yerbatera. También, Herrera Ahuad dio detalles de las expectativas del dólar diferencial para el sector.

Se inauguró la primera etapa del Molino Cooperativo, una obra sin precedentes que permitirá a pequeños productores envasar yerba mate mejorando la rentabilidad de la cadena productiva en Misiones. Una vez que el molino esté funcionando a pleno, tendrá capacidad de procesar cerca de 23 millones de kilos de yerba canchada al año, lo que significa que por su escala será el más grande de Argentina, provocando una revolución en el esquema de la producción de la yerba mate al incorporar nueva tecnología que permitirá optimizar la calidad y el valor del producto en el proceso de industrialización.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad celebró la puesta en funcionamiento del molino, ya que permitirá a los productores yerbateros generar sus propios productos en el marco de una industria que concentra, en un puñado de grandes establecimientos, el envasado del 50% de la yerba que se produce en la provincia.

También, sostuvo que el molino es la concreción de los sueños de muchos misioneros del sector. “Es fundamental seguir apuntalando el sector productivo de la provincia”, dijo, y agregó que “venimos no solo a inaugurar, venimos a firmar un contrato, un compromiso de palabras que valen esos hechos que podemos mostrar”, aclaró.

Asimismo, destacó la gestión del Ministerio del Agro, el IFAI, el Fondo de Crédito Misiones y el INYM por estar al lado de los productores. Sostuvo que la iniciativa “fue una decisión política de ir hacia adelante con nuestro sector productivo”. Recalcó la visión del ingeniero Carlos Rovira que marca el camino de las políticas productivas desde la Cámara de Representantes, dando herramientas “que hoy tenemos la responsabilidad de ponerlas en marcha”. Enfatizó el papel de la provincia como partícipe activa en el precio de la yerba mate y ratificó encabezar una gestión que acompaña al productor misionero.

“El respeto por nuestros productores hace que también desde el Gobierno tengamos la responsabilidad de defenderlos, de cuidarlos. Así fuimos convencidos de que en el primer laudo en el que pudimos estar presentes no debía ser diferente, y me fui con la confianza de los más de 15.000 productores y tareferos que me acompañaron. Me sentía con todos ellos al lado y eso significa muchísimo cuando uno va a gestionar”, expresó. Acentuó que el precio obtenido es un precio justo, producto de haber logrado, con trabajo y contundencia a la hora de mostrar el análisis de costos del sector, mostrar a la Nación la realidad de un sector sistemáticamente perjudicado, y para el cual los aumentos del producto en góndola nunca antes se reflejaron en un aumento en sus ingresos.

Sobre el molino, indicó que “estamos en un lugar cooperativo, que es el rostro humano de la economía. Esto es el rostro humano de la economía que la Argentina persigue y con lo que la Argentina debe lograr que los recursos lleguen equitativamente para todos”. Algo que beneficia a la cadena productiva sostenida por los tareferos, productores, secaderos e industriales.

“Tengo el pleno convencimiento de que esta política pública de intervención del Estado no es en desmedro de nadie. Este molino no es competencia de nadie, es una herramienta para aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo porque para eso está el Estado”, aseguró. Dio cuenta que el Estado es el primer actor “para que todos podamos acceder a los beneficios en igualdad de oportunidades. De eso se trata la política. Por eso, acá venimos a inaugurar, pero venimos a comprometernos en continuar con esta línea de trabajo y de gestión seria, responsable, humana, cercana a nuestros productores”.

Igualmente, apuntó que el molino es “una herramienta de producción que le va a permitir a miles y miles de productores yerbateros de la provincia venir a este lugar y salir con un producto terminado, que es el sueño de muchos. Es algo que solamente se puede hacer si hay una continuidad de un proyecto que no da pasos para atrás. Vamos a seguir bien al lado de cada uno de nuestros productores”.

Más tarde, ante la prensa, el funcionario señaló que está a las expectativas de la confirmación “del dólar diferencial para las economías regionales. Estamos en contacto directo con el ministro Sergio Massa, esa es la verdad. Veremos si entra todo lo que hemos solicitado, que tiene que ver con el dólar diferencial para la industria tealera tabacalera, yerbatera, maderera de la provincia. Estamos esperando, como todos los misioneros, como todo el sector, esas definiciones de la macroeconomía en la Argentina que van a ser muy beneficiosas para Misiones”.

Más adelante, agregó que “ya estamos trabajando en la posibilidad de implementar la Zona Aduanera Especial, justamente en el sector productivo. Pretendemos, más allá de los anuncios que podamos tener mañana, seguir trabajando en este aspecto”. Abordó los beneficios que puede acarrear la medida para todo el sector productivo y la permanente gestión en favor del área. Por último, declaró que “esperamos que en estas próximas horas podamos tener buenas noticias”.

La estructura vertebral de la economía de Misiones

Mientras, el presidente del Molino Cooperativo Colonias Unidas del Norte, César Alcántara, dijo sentirse agradecido por formar parte de un gran equipo que trabaja en un proyecto que a su vez da trabajo, y agradeció al Gobernador y al Presidente de la Legislatura por acompañar a las cooperativas en cumplir este sueño, que en un par de años estará funcionando a Pleno.

A su turno, Juan Szychowski, presidente del INYM, comenzó felicitando a los cooperativistas por animarse al emprendimiento en estos tiempos difíciles. Destacó que el molino es producto de un sueño, de una idea, “pero también se logró gracias a la financiación y a los recursos que puso la Provincia de Misiones”. Y aseguró que el sector en su totalidad se siente acompañado por la Provincia. “La yerba mate es la estructura vertebral de la economía de Misiones”, dijo y ratificó que “este gran molino no es una casualidad, es parte de una política de estado, de una política fiscal de la Provincia de Misiones que hace muchos años viene invirtiendo en el sector yerbatero”. Recordó que el Gobierno provincial tendió una mano a los productores “allá por el año 2000, cuando estábamos en las rutas. Nos convocó, nos reunió en cooperativas, nos financió la construcción de secaderos, hizo un esquema financiero con créditos y subsidios para que pudiéramos vender mejor nuestra yerba”. Indicó que ese proceso culmina hoy con este gran molino, que permitirá a los secaderos y cooperativas que no disponen de su propio molino, “traer la yerba acá, envasar y poder salir a competir al mundo”.

Agradeció la gestión personal del Gobernador por haber conseguido, laudo mediante, el nuevo precio para la yerba que calificó de “histórico y que en recursos significa miles de millones de pesos que van a quedar en nuestro sector”. Garantizó que el laudo fortalece a toda la cadena “porque ponemos en valor nuestro producto”, dijo para finalizar.

Entre los asistentes al evento estuvieron el ministro del Agro y la Producción, Facundo Sartori, el ministro coordinador de Gabinete, Ricardo Wellbach; el ministro de Cultura, José Martín Schuap; la ministra de Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez, la subsecretaria de Tierras, Sonia Melo; el presidente del IFAI, Roque Gervasoni; los diputados provinciales, Hugo Passalacqua, Lucas Romero Spinelli, Julio Alfredo Petterson, Karen Fiege; el alcalde de Comandante Andresito, Bruno Beck e intendentes de localidades cercanas y autoridades del INYM, entre otros.

Una revolución productiva para el sector yerbatero

Hoy se inauguró una mega obra financiada por el Gobierno y el INYM que se va a convertir en una herramienta vital para los pequeños productores que podrán llevar la materia prima para hacer el envasado y colocar su propia marca mejorando los valores de esta cadena productiva. La infraestructura beneficiará el panorama actual en el que los productores misioneros generan el 80% de la yerba mate que se comercializa en el país, y contrasta con la realidad de la industria yerbatera concentrada en 5 establecimientos donde se envasaba el 50% de la yerba que se producía en la provincia.

Así, el molino inició en marzo la etapa de acopio que ya cuenta con 600 mil kilos, regularizando el pago generará una rentabilidad igualitaria para todos los sectores.Una vez que el molino esté funcionando a pleno, tendrá una capacidad de procesar cerca de 25 millones de kilos de yerba canchada al año. Está a cargo de la Cooperativa Agropecuaria, Forestal e Industrial Colonias Unidas del Norte, de acuerdo y fue constituida mediante un consorcio conformado por cooperativas como Andresito, Unión, Itatí y El Verde, entre otras. El nuevo molino yerbatero también contará con recorridos para el turismo y las cooperativas y secaderos privados que deseen sacar su marca al mercado, estacionar yerba, moler y empaquetar, podrán llevarlo a cabo.

Es preciso señalar queeste proyecto empezó a gestarse hace tiempo, cuando los pequeños productores reportaban constantes incumplimientos en el precio de la materia prima por parte de la industria. Ante esta situación, el Gobierno desplegó una serie de estrategias que comenzaron con el fortalecimiento de cooperativas con secaderos y galpones. Además, en materia de salud y con el objetivo de fortalecer al sector, se puso en marcha el Régimen de Cobertura de Salud Yerbatera.

Otro aspecto central del nuevo molino es la función en materia de regulación de precios y rentabilidad que cumplirá: se pagará a los productores de manera anticipada los valores oficiales establecidos por el INYM, lo que transparentará los precios y permitirá regularizar una rentabilidad igualitaria para todos los sectores. Recordemos que recientemente Nación se hizo eco del reclamo de los productores misioneros y gracias a la contundencia de las gestiones del Gobierno provincial, la Secretaría de Agricultura fijó los nuevos precios para la materia de manera escalonada: hasta el 30 de abril, $107 para el kilo de hoja verde y $406,60 el kilo de yerba canchada; del 1º de mayo al 30 de junio, $112 y $ 425, 60 y desde el 1º de julio al 30 de septiembre, $120 y $456, respectivamente.