Herrera Ahuad: “A Milei no le importa el interior del país”

El presidente de la Legislatura de Misiones y candidato a diputado nacional de la Renovación Neo fue entrevistado por Aldo Druetta y Luis Huls en el programa El Ciudadano Se Rebela. Oscar Herrera Ahuad planteó que llego la hora que las provincias sean escuchadas por el gobierno nacional. Además crítico que los ministros nacionales no conocen la realidad del país. La nueva conformación de la Cámara de Diputados, su implicancia en el futuro inmediato y la crisis económica: “A la gente no le alcanza la plata”