Héctor González: “Mientras el pueblo pelea por llegar a fin de mes, otros se reparten nuestras riquezas”

El Secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, Héctor González, publicó en Diario Jornada una muy dura columna de opinión donde cuestiona al Estado Nacional, encabezado por Javier Milei, por permitir que empresas de “capitales británicos e israelíes” perforan “el corazón de nuestras aguas, llevándose el petróleo” y nuestras riquezas sin dejar nada a al pueblo argentino.

González convocó al pueblo a unirse y reclamar para que las autoridades pongan freno a el saqueo de nuestros recursos . “Los que vivimos de nuestro esfuerzo, tenemos que plantarnos“, manifestó, al tiempo que explicó que “la soberanía no es un discurso: es pan en la mesa, es trabajo digno, es energía para nuestras fábricas, es futuro para nuestros hijos”.

El sindicalista indicó que “cada recurso que se llevan es un derecho menos, una oportunidad menos, un paso más hacia la dependencia”.

La columna de opinión de Héctor González:

Fuente: La Voz de Chubut