Heather Graham deslumbró a sus seguidores con fotos en bikini a sus 55 años

La actriz mostró su tonificado cuerpo mientras se encontraba disfrutando de sus vacaciones en una playa de México

Heather Graham conocida por su papel en The Hangover, compartió recientemente en su cuenta de Instagram una serie de imágenes desde un retiro de yoga en Tulum, México. A sus 55 años, la estrella de Hollywood lució en excelente forma con bikinis de hilo, destacando su amor por el bienestar y la vida saludable.

“Gracias @vhopeful por acompañarme”, escribió la actriz, etiquetando a su amiga, la cineasta Vanessa Hope, y expresando su entusiasmo por su “vida de yoga”.

Los seguidores de Heather Graham no tardaron en elogiar su aspecto juvenil, destacando que la actriz sigue luciendo espectacular desde su icónico papel en Boogie Nights (1997). En las imágenes tomadas en la playa de Tulum, la actriz vistió el mismo bikini marrón que ya había usado en 2023 y 2018, demostrando que, además de mantenerse en forma, sabe cómo reciclar sus prendas favoritas.

Heather Graham lució un diminuto bikini y sus fans la elogiaron por su apariencia joven. (Instagram/Heather Graham)

“Sigues viéndote increíble”, “No has envejecido un día” y “Eres una Barbie” fueron algunos de los comentarios de sus seguidores, quienes también compararon su estilo con la serie The White Lotus.

De hecho, la celebridad ha mencionado en varias entrevistas que uno de sus secretos para mantenerse radiante es dormir entre 9 y 12 horas diarias. “No entiendo cómo hay personas que necesitan menos sueño”, dijo la artista, quien además reveló que dedica un día a la semana para descansar completamente en cama.

En cuanto a su vida sentimental, su pareja, el snowboarder John de Neufville, no apareció en las imágenes. La actriz y el deportista han estado juntos desde 2022, y ella ha expresado que salir con alguien fuera de la industria del entretenimiento ha sido un cambio refrescante.

Heather Graham aseguró que es reconfortante para ella que su novio no se dedique a la industria del entretenimiento. (Créditos: Instagram/Heather Graham)

“Por supuesto, quieres que alguien entienda tu loca agenda, que es diferente a la de un trabajo normal, pero me gusta salir con alguien que no esté en el negocio. Te ayuda a ponerlo todo en perspectiva. A veces tu trabajo se vuelve muy importante para ti y luego te das cuenta de que hay muchas otras cosas en la vida que están sucediendo. No todo gira en torno al mundo del cine”, comentó en una entrevista en 2023.

De hecho, la famosa confesó que su novio siempre la alienta en su carrera y le gusta ver las cintas en las que aparece para elogiar su actuación, incluso cuando ella siente que hizo un mal trabajo: “Él siempre me dice que estuve genial y que está realmente impresionado. Es muy dulce”, expresó.

Cabe destacar que antes de llegar a México, la artista reveló que hizo una breve parada en Sarasota, Florida, para presentar su película Chosen Family dentro de un programa educativo sobre cine para niños: “En el camino me detuve en Sarasota para proyectar Chosen Family como parte de un programa para enseñar a los niños sobre la realización cinematográfica”, comentó en redes, agregando hashtags del Sarasota Film Society y Sun Coast Technical College.

Heather Graham compartió más fotos de su viaje antes de llegar a México. (Instagram/Heather Graham)

A lo largo de su carrera, Heather Graham ha protagonizado éxitos como Drugstore Cowboy, Boogie Nights, Bowfinger y The Hangover, y ha incursionado en la producción, escritura y dirección. Aunque decidió no casarse ni tener hijos, aseguró no sentir que le falta algo en su vida.

“No siento que me esté perdiendo nada. Si estás destinado a tener hijos, los tienes. Y si no, el universo te da algo o alguien a quien cuidar. Siento que mis proyectos son como mis hijos Mucha gente quiere ser actriz y nunca consigue trabajar. Yo tengo que ganarme la vida haciendo esto, así que estoy agradecida”, reflexionó.

Con una carrera consolidada y una perspectiva positiva sobre su vida, Heather Graham sigue siendo una de las figuras más queridas de Hollywood, demostrando que la edad es solo un número cuando se trata de bienestar y éxito profesional

.

Heather Graham mantiene una apariencia joven gracias a su estilo de vida saludable, (AP)

Por Virginia García- Infobae