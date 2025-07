“Hay una masacre de niños y el mundo no reacciona”: la denuncia del exfiscal Moreno Ocampo sobre Gaza

El primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (2003-2012) advirtió que el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria puede constituir un crimen internacional y acusó a los Estados de hipocresía y omisión.

Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), lanzó una durísima crítica a la comunidad internacional por su inacción frente a la situación que se vive en la Franja de Gaza. Desde su rol como jurista internacional, el argentino fue enfático: “Lo que está ocurriendo no es una crisis humanitaria, es una decisión política: están usando el hambre como una herramienta militar. Y eso es un crimen”.

En una entrevista concedida a la cadena RFI en Español, Moreno Ocampo sostuvo que las condiciones impuestas a la población palestina podrían constituir genocidio, aunque remarcó que solo un tribunal puede confirmarlo jurídicamente. Sin embargo, recordó que ya en 2023 la Corte Internacional de Justicia advirtió sobre un riesgo real de genocidio en Gaza.

La denuncia de Moreno Ocampo llega en un momento crítico del conflicto, con imágenes de niños famélicos y una infraestructura sanitaria colapsada en medio de los bombardeos y bloqueos. “Las garantías materiales de genocidio están presentes”, subrayó. “Están creando condiciones que hacen imposible la vida. Eso es lo que está pasando en Gaza”.

Para el jurista argentino el problema central no es legal sino político: los Estados no están cumpliendo con su deber de prevenir el genocidio, tal como firmaron en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio ​de 1948. “Hay una hipocresía absoluta. Se horrorizan con las fotos, pero no actúan. Prevenirlo no es solamente mandarles o tirarles comida en Palestina, prevenirlo es reclamar inmediatamente que no se puede bloquear la comida“, explicó.

Según Ocampo, Israel no podría mantener su ofensiva sin el apoyo de potencias como Estados Unidos, China, Rusia o la Unión Europea. Y si esas naciones actuaran con decisión, el conflicto podría frenarse. “El mundo está comunicado globalmente, pero gobernado con estructuras del siglo XIX”, criticó.

Consultado sobre el rol de la justicia internacional, Ocampo fue contundente: “A nivel macro, no hay gobierno mundial, no hay policía mundial, lo único que tenemos es a un juez”. En ese sentido, denunció que hay fallos de los tribunales internacionales que los Estados se niegan a cumplir, lo que debilita el sistema legal global.

“No estamos ante una crisis del derecho internacional, estamos ante una crisis de los gobiernos que prometen paz pero no respetan la ley”, advirtió.

Para el exfiscal de la CPI, el caso de Gaza es una oportunidad para repensar el orden internacional, pero lo urgente es detener la masacre: “Lo primero es parar el crimen. Después, pensar el futuro. Tenemos que inventar un modelo nuevo donde incluyamos a todo el mundo, que no nos matemos más”.