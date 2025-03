“Hay que pensar en los jugadores que tenemos”: Scaloni habló de las bajas para enfrentar a Uruguay y Brasil

El entrenador aseguró que tiene definido en “un 90%” el equipo para enfrentar este viernes a la Celeste en Montevideo por las Eliminatorias.

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió a las ausencias en el equipo, especialmente la del capitán Lionel Messi, para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas y llamó a “pensar en los jugadores” disponibles para visitar este viernes a Uruguay en Montevideo.

El entrenador aseguró que ya tiene “un 90% del equipo definido” para jugar en el estadio Centenario, donde tampoco estará el centrodelantero Lautaro Martínez, última baja del plantel.

“Fue el último en sumarse porque jugó el domingo y nos encontramos con la noticia de que estaba tocado. Todos los planes que teníamos hace 15 días fueron inútiles. Es lo que toca y hay que pensar en los jugadores que tenemos”, resumió en conferencia de prensa.

Scaloni aclaró que no sumará nuevos convocados para el partido con Uruguay, aunque dejó abierta esa posibilidad para el siguiente compromiso con Brasil, el martes en Buenos Aires, si se suman más lesionados o algún suspendido.

Argentina tiene nueve futbolistas al límite de amarillas pero el DT dijo que no preservarán a nadie: “Son tantos que no podemos darnos el lujo de guardar a nadie, quizás sí, en algún momento, con un caso particular en la mitad de la cancha”.

“Siempre que viene una fecha FIFA es un poco crítica la situación y estamos alerta por la cantidad de partido que juegan los futbolistas. Es una temporada agobiante, pero hay que afrontar el partido con lo mejor y sin quejas“, asumió.

Pese a los inconvenientes, Scaloni entendió que los clásicos ante Uruguay serán “una buena oportunidad para los chicos” que salgan a la cancha. “Desde que estamos nosotros, más allá de que la base fue la misma, la idea siempre fue ver cómo se puede mejorar. Si ello implica que juegen los jóvenes, jugarán los jóvenes. Es momento para que jugadores nuevos puedan aportar a la Selección”, declaró.

Consultado por Messi, el DT contó que “venía hablando hace tiempo” y que “su aductor no estaba bien”, por lo que decidió bajarle de la prelista. “Era consciente de la situación y lamentablemente no pudo estar. Es una baja importante pero el equipo va a afrontar el partido como siempre lo ha hecho. Da igual quiénes entren a la cancha, nuestra idea no va a cambiar”.

Luego lamentó la operación a la que deberá someterse Paulo Dybala y se alegró por el presente de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. “Lo de Paulo es muy triste, una pérdida en todo sentido, pero como siempre digo en estos casos, lo importante es la persona”.

“El presente de Julián me pone muy contento, es un jugador que da muchísimas opciones al entrenador”, puntualizó.

La consideración de Scaloni hacia los jugadores del fútbol local

“Nunca dije que no estaban en nivel, se tratar de pensar en los casilleros que toque llenar. Por suerte, tenemos una Sub 20 que está compuesta por jugadores que son de los mejores y podemos recurrir a ella. Es ahí donde están puestos nuestros ojos. Puede ser de gran ayuda”, asumió.

Qué espera Lionel Scaloni del partido con Uruguay

“Ya sabemos cómo juegan los equipos de Marcelo (Bielsa), siempre atacando, buscando el arco rival, más allá del sistema de juego que va variando. Nosotros buscaremos lo mismo: hacer un buen partido y contrarrestar lo que nos puedan proponer. Es un equipo peligroso, rápido y juega de local”, dijo.

Cuándo juegan Uruguay y Argentinas por las Eliminatorias

El clásico ríoplatense se jugará este viernes desde las 21:00 en el estadio Centenario de Montevideo, por la 13ra. fechas de las Eliminatorias, con arbitraje del paraguayo Juan Benítez.

Fuente: TN