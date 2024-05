Hay 200 patrulleros que no pueden salir a la calle porque no tienen contratado el service

Se trata de vehículos cuyo service no había sido contemplado al momento de realizar la operación, por parte de la anterior gestión provincial, y que ahora permanecen sin poder ser utilizados por la Policía del Chubut.

El entonces gobernador Mariano Arcioni, junto a funcionarios provinciales y nacionales, durante la presentación de 60 patrulleros del total de 200 adquiridos vía leasing durante la gestión.

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, se refirió a la situación de unos 200 patrulleros que habían sido adquiridos durante la gestión de Mariano Arcioni a través de la modalidad de leasing, los cuales ahora permanecen inactivos y estacionados en un predio; ello es debido a que no se les puede realizar el mantenimiento correspondiente, lo cual no se tuvo en cuenta al momento de realizar la operación original. Se trata de unidades cero kilómetro.

“UN NEGOCIO RUINOSO”

Al respecto, Iturrioz, expuso que el contrato por la compra de los vehículos «está firmado y tenemos que concluirlo», y lo calificó como «una suerte de Frankenstein, porque lo compró el Ministerio de Economía para el Ministerio de Seguridad, pero la titularidad es del Banco, es decir que nosotros no podemos hacer ningún reclamo a las concesionarias, que por suerte colaboran, porque no tenemos capacidad jurídica: somos los tenedores de los vehículos, pero no tenemos derecho a reclamo. Fue un negocio ruinoso».

“NO ESTABA CONTEMPLADO”

La situación también fue remarcada por el gobernador Ignacio Torres, quien en conferencia de prensa -tras haber anunciado el envío a la Legislatura de un nuevo paquete de leyes- dijo que “el Gobierno anterior hizo la compra de muchos patrulleros bajo el sistema de leasing, que no entendemos cómo pudieron acceder a esa compra cuando no estaba contemplado el service de los autos, justamente de los patrulleros que son los que más necesitan tener mantenimiento”.

“LAS COSAS SE HICIERON MAL”

“Estamos viendo desde el punto de vista legal cómo se puede contratar el service, aunque no se haya comprado en esa concesionaria, estamos hablando con algunas firmas locales también. Es parte de las cosas que se hicieron mal, de manera ineficiente y que terminan saliendo más caro”, precisó.

EC