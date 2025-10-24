Hamás y Fatah conversan sobre los arreglos posteriores a la guerra en Gaza

Después de dos años de conflicto entre Israel y Hamás se dictó el alto el fuego.

Delegaciones de Hamás y Fatah se encuentran reunidas en El Cairo para discutir arreglos para la fase de posguerra en la Franja de Gaza, informó hoy el canal de televisión egipcio Al-Qahera.

La delegación de Hamás está encabezada por el líder y jefe negociador Khalil al-Hayya, y la delegación de Fatah está encabezada por el vicepresidente palestino Hussein al-Sheikh y el jefe de inteligencia palestina Majed Faraj, indicó el informe.

Además, El Cairo también organizará conversaciones entre las facciones palestinas sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Egipto está preparándose para organizar una conferencia sobre la reconstrucción de Gaza en la segunda mitad de noviembre.

Por otra parte, el jefe de inteligencia de Egipto, Mahmoud Rashad, se reunió en El Cairo con el secretario general del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, Fahd Suleiman, como parte de los esfuerzos de Egipto para alcanzar un consenso nacional palestino sobre la implementación del plan de Trump, informó el canal egipcio.

Anteriormente, Rashad conversó con el vicepresidente palestino y jefe de inteligencia sobre la segunda fase del plan de cese al fuego para Gaza y reiteró su rechazo a la reciente aprobación por parte del Knesset israelí de una iniciativa sobre la anexión de Cisjordania ocupada.

