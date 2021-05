Hamas lanza decenas de cohetes contra Tel Aviv, tras bombardeo israelí a un edificio en Gaza

Las hostilidades entre Israel y el grupo islamista Hamas, que controla la Franja de Gaza, se intensificaron este martes, mientras cada lado contraataca con bombardeos que recuerdan su último gran conflicto en 2014. En total y hasta el momento los bombardeos de las dos partes dejan 28 palestinos y cuatro israelíes muertos.

En las últimas horas, Hamas confirmó que lanzó 130 cohetes contra Tel Aviv, después de que un ataque aéreo israelí destruyera una torre de oficinas Hanadi, en Gaza, de al menos 13 pisos.

Como resultado del ataque del movimiento armado palestino, murieron otros dos ciudadanos israelíes: una mujer de 50 años y posteriormente un hombre cuando el bus en el que se transportaba en la ciudad de Holon, cerca de Tel Aviv, fue alcanzado por un cohete. Otras seis personas resultaron heridas, según fuentes médicas. En las primeras horas del martes murieron otros dos civiles de este país por las acciones aéreas de Hamas.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl

El grupo armado palestino ya había amenazado con disparar hacia la urbe israelí si su Ejército cumplía la advertencia de atacar la conocida edificación, que contenía una oficina civil de Hamas, lo que en efecto ocurrió poco después.

“Estamos cumpliendo ahora nuestra promesa de lanzar un ataque masivo con cohetes contra Tel Aviv y sus suburbios, con 130 cohetes, en respuesta al ataque del enemigo contra torres residenciales”, dijo el brazo armado de Hamas en un comunicado.

Sin embargo, y según testigos, se emitió una orden de evacuación para los residentes del bloque y sus alrededores una hora antes del ataque aéreo israelí. El Ejército israelí también afirma que les dio a los ocupantes una hora para desalojar las instalaciones antes de atacar. Por el momento, no hay reportes de posibles víctimas por este hecho en concreto.

One of the 100s of rockets that were just fired from Gaza toward Tel Aviv and central Israel exploded on a civilian bus.

Hamas’ intentions are clear: kill Israeli civilians.

We won’t stand by and let this happen. pic.twitter.com/aNsA3dlgMe

— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021