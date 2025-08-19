Hallaron muerta a la influencer Ariela “La Langosta”: la encontraron baleada en su auto

La policía descubrió su cuerpo dentro de su propio vehículo en Nueva York y lo investigan como homicidio

La noticia de la muerte de Ariela Mejia-Polanco, conocida como Ariela “La Langosta”, provocó conmoción en la comunidad digital y la vida nocturna de Nueva York . El Departamento de Policía del Condado de Westchester informó que la influencer y modelo de origen dominicano fue encontrada sin vida en su automóvil durante la madrugada del 17 de agosto.

Presentaba varias heridas de bala y se hallaba en un Mercedes-Benz G-Class negro, detenido en Cross County Parkway, en Mount Vernon. Las investigaciones iniciales descartaron un accidente y calificaron el hecho como un acto violento, según confirmaron las autoridades policiales y la Oficina del Médico Forense.

Según detalló The New York Post, el suceso ocurrió poco después de que Ariela asistiera a una fiesta en el club Ikon de Manhattan, sitio donde se desempeñaba como mesera. Compartió videos en redes sociales mostrando un ambiente alegre junto a colegas y amigos. Tras abandonar el establecimiento, la influencer fue víctima de un tiroteo. El vehículo presentaba el vidrio del lado del conductor destruido por múltiples disparos, sin señales de que se tratara de un hecho fortuito.

Reacciones en la comunidad y el ambiente artístico

La muerte de Ariela La Langosta causó un profundo impacto en la escena artística y la comunidad latina de Nueva York. El rapero Tekashi 6ix9ine, amigo cercano y colaborador de Ariela en el videoclip de la canción “Wapae” en 2023, expresó su dolor a través de redes sociales con varios videos y mensajes de despedida. Tekashi la describió como una “tremenda mujer” y la “reina de Nueva York”, y manifestó el vacío que deja su partida: “Mi hermana. Nueva York nunca volverá a ser lo mismo. Te quería”. También publicó mensajes en español como “Yo te amo” y “Mi negra”, acompañando sus palabras con fragmentos musicales que reflejaban su cercanía.

Tekashi 6ix9ine y otras figuras del entretenimiento rinden homenaje a Ariela La Langosta (@ariela.lalangosta)

El homenaje al legado de Ariela incluyó la participación de otras figuras del entretenimiento, entre ellas Cardi B y La Insuperable, quienes manifestaron su pesar a través de mensajes en redes sociales.

El club Ikon de Manhattan suspendió sus actividades, publicó un mensaje destacando la luz y felicidad que Ariela aportaba: “Hoy perdimos a nuestra estrella brillante. Todavía no lo podemos creer… eras nuestra sonrisa, nuestra felicidad”. El establecimiento anunció apoyo a la familia de Ariela y manifestó el dolor compartido por toda su comunidad. Espacios nocturnos como Opus Lounge y Starlet NY adoptaron la misma postura, al recordarla como un “ángel de la vida nocturna” y destacar el vacío que dejó a su alrededor.

Trayectoria de Ariela La Langosta y su influencia en redes

Ariela La Langosta era ampliamente popular en redes sociales, especialmente en Instagram, donde superó el medio millón de seguidores. Su contenido abarcaba moda, modelaje, vida nocturna y entretenimiento.

Originaria de República Dominicana, Ariela residía en Nueva York desde hacía años, consolidándose como una de las figuras más relevantes de la comunidad latina en la ciudad. El apodo de “La Langosta” respondía a su energía singular y a la capacidad de captar la atención tanto en persona como en internet, reveló Univisión.

Durante su carrera trabajó como mesera en diversos locales, bailarina exótica y modelo. Su participación en el video “Wapae” de Tekashi 6ix9ine incrementó su visibilidad mediática. En sus días recientes, mantuvo cercanía con exponentes de la música urbana y frecuente presencia en eventos y fiestas reconocidas.

Investigación policial y circunstancias del crimen

Desde las primeras horas tras el hallazgo, la policía de Westchester abrió una investigación por homicidio, estableciendo que la muerte estuvo vinculada a un acto violento. El hecho se registró de madrugada, poco después de que Ariela participara en una fiesta en el club Ikon. El automóvil de la víctima mostraba varios impactos de bala en la ventana del conductor, señalando un ataque dirigido cuando abandonaba el lugar.

Las autoridades confirmaron que intervienen agencias locales, estatales y federales. Entre los primeros pasos figura la detención para interrogatorio de Nata Cartier, pareja de Ariela, aunque hasta ahora no se han identificado sospechosos ni difundido motivos claros. La policía declaró que el caso permanece abierto y bajo estricta confidencialidad para proteger la integridad del proceso.

Por Nazareno Rosen-Infobae