Hacia un euro digital: Banco Central Europeo aprueba proyecto piloto por dos años

El Banco Central Europeo (BCE) dio un nuevo paso hacia la posibilidad de introducir una versión digital del euro que complemente el uso efectivo, a medida que las autoridades económicas de todo el mundo observan las monedas digitales con cautela.

El BCE dijo este miércoles 14 de julio de 2021 en un comunicado que el euro digital debería poder satisfacer las necesidades de los consumidores y no debería tener un impacto adverso en la estabilidad financiera y en la política monetaria. Sin embargo, se dio un plazo de dos años para comprobarlo.

El análisis de un euro digital viene de tiempo atrás, pero se aceleró después de que Facebook revelara planes para crear su propia moneda en 2019 y tras el auge evidente de criptomonedas como el Bitcoin, lo que es visto por algunos como una amenaza potencial para el negocio principal de los bancos centrales.

“Nuestro trabajo experimental ya nos ha permitido identificar posibles formas de proteger la privacidad. También ha demostrado que las necesidades energéticas de la infraestructura serían insignificantes en comparación con el consumo de energía y la huella ambiental de los criptoactivos, como el Bitcoin”, explicó la entidad en su cuenta de Twitter.

(THREAD) We have decided to launch a project to prepare for possibly issuing a digital euro. We will look at how a digital euro could be designed and distributed to everyone in the euro area, as well as the impact it would have https://t.co/KCf73qHOZ8 1/3 pic.twitter.com/eHvpFlH8sq

— European Central Bank (@ecb) July 14, 2021