Habrían denunciado a Ingrid Grudke por destrozos en el gimnasio que compartía con su expareja: “Tiene prohibición de acercamiento”

La modelo fue grabada en una situación comprometedora y habrían llevado el video a la Justicia.

Ingrid Grudke se vio involucrada en un nuevo escándalo con su expareja Martín Colantonio que se relaciona con uno de los negocios de los cuales ellos eran co-socios. Actualmente, la modelo está siendo acusada de destrozar su gimnasio en Misiones y aseguran que se le habría realizado una denuncia.

La encargada de dar a conocer esta noticia fue Carolina Molinari en Puro Show (El Trece), quien explicó que el suceso “pasó el viernes pasado a las 7 de la tarde. Dicen que hay una denuncia, pero Ingrid me dice que no existe. Este gimnasio está dentro de la sociedad de la que ella tiene el 50% de las acciones. De hecho, de este local pero nunca recibió una rendición de cuenta ni dinero porque está lleno de deudas”.

Según narró la panelista, “ella cuando ponen estos box de crossfit lleva una marca de proteínas, que ella es la imagen. Ella es amiga del dueño y dijo que iba a poner eso porque estaba implicada en el negocio. Pone cartelería y los productos se vendía en el gimnasio. Cuando estalla todo el escándalo con el novio, de las infidelidades y demás, el dueño le dijo que no le interesaba estar más en el gimnasio si ella no iba a estar presente, entonces ‘te pido que saquen la cartelería y retiren el producto de la venta. Ellos le tenían que devolver los productos que quedaban y él ya no les entregó más. Ingrid, como no quería molestar a ningún empleado con este trabajo, sacó ella misma los carteles, porque aún puede entrar al gimnasio porque es dueña del 50%. No quería comprometer a nadie”.

En ese momento, fue grabada dentro del local subida a una escalera mientras rompía los carteles correspondientes a esta marca, videos que fueron utilizados más tarde para realizar la supuesta denuncia. “Pudimos confirmar con la comisaría que fue una denuncia por parte de Luis, que es quien se acercó a la Comisaría Seccional 1° por destrozos en el establecimiento. Y tiene una prohibición de acercamiento al lugar. Es raro porque ella es muy querida acá. Luis aparece como propietario del gimnasio”, constató una periodista que vive en la provincia. Sin embargo, Molinari agregó: “Me dice Ingrid que Luis Mendoza es el encargado del gimnasio, no el dueño del local. Y me niega que él la denunció”.

Cómo fue la infidelidad de Martín Colantonio a Ingrid Grudke

Toda la información fue revelada en A La Tarde (América TV), donde Karina Mazzocco anunció: “Ella fue traicionada por su pareja, un hombre que la acompañó durante sietes años pero que se vinculó sentimentalmente, nada más ni nada menos, que la sobrina política de Ingrid”.

Ese escándalo salió a la luz a raíz de algunas situaciones que la modelo percibió como dudosas, que desencadenaron en un posterior interrogatorio hacia su todavía pareja y Andrea, la tercera en discordia, pero que negaron de manera contundente.

“Recibió unas pruebas clave que son unos chats. Ahí descubre que hay un intercambio entre Martín y Andrea poniéndose de acuerdo para ir a besarse al ascensor en una salida al teatro que fueron todos. Y lo que más le dolió a Ingrid fue que mientras ella estaba en su pecho acostada, él chateaba con Andrea mientras estaba en el cuarto de al lado“, aseguraron desde el panel.

“Nunca reconocieron la relación aunque en un encuentro el 5 de octubre le plantea y acerca las pruebas y con su sobrino al lado ratificando una charla que había tenido con Andrea”, confirmaron al respecto.