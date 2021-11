Habrá segunda vuelta electoral en Chile: Kast y Boric, los más votados

Con el 97,52% de los votos contados, el ultraderechista José Antonio Kast lidera los comicios con 27,94% de los votos a su favor, seguido por el izquierdista Gabriel Boric, con el 25,75%. De esta manera, aseguraron su lugar en la segunda vuelta electoral, que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre. Los principales candidatos a ocupar la Presidencia chilena votaron en las primeras horas de la mañana, al igual que el actual mandatario, Sebastián Piñera.

Tras los resultados de la primera vuelta, José Antonio Kast aseguró que “lo que corresponde es darle las gracias a Dios y a mi familia. Es un regalo increíble que todo haya sido muy tranquilo, queremos cuidar la democracia”.

El candidato del Frente Social Cristiano también expresó que “valió la pena. Hoy estamos aquí en representación de millones de chilenos que miran con esperanza el futuro. Gracias por el sacrificio. Somos un gran equipo”.

“Gracias al Partido Republicano, partido que se la ha jugado. Al partido Conservador Cristiano que nos permitió levantar un pacto. Queremos convocar a más chilenas y chilenos y esperamos que este proyecto político siga creciendo. Chile merece paz. Hoy dimos el primer paso para que la esperanza se haga realidad, venimos caminando, pero este paso es el más importante, hoy habló el pueblo de Chile y nos dio primera mayoría”, agregó Kast.

Por su parte, Gabriel Boric aseveró que “en este desafío que acogemos con humildad caben todos. Tenemos que trabajar por la unidad de los demócratas. Quiero contagiarlos de energía y de esperanza”.

“No va a ser la primera vez que partimos desde atrás. Lo hicimos cuando luchamos desde la educación y no nos creían, lo hicimos cuando rompimos el binominal (…) y no me cabe duda de que lo vamos a hacer para esta segunda vuelta”, agregó el candidato de Apruebo Dignidad.

“Sabemos que será estrecha y difícil la segunda vuelta, pero la vamos a ganar”, solventó.

Por su parte, el economista libertario Franco Parisi, quien reside en Estados Unidos y ni siquiera ha viajado a Chile para las elecciones, acumula el 12,95 % de los votos.

Sebastián Sichel se ubica en el cuarto lugar con el 12,64 % de los votos y Yasna Provoste en el quinto con 11,71 %. El progresista Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, de la izquierda radical cuentan con menos del 8 % de aprobación.

Sin embargo, Gabriel Boric tiene mayor ventaja en el extranjero. El Servicio Electoral (Servel), que hasta las 18.00 horas ya tenía los votos de 133 mesas en el exterior que reúnen 18.919 votos válidamente emitidos, indicó que Boric obtuvo el 62,1% (11.751 sufragios), seguido de José Antonio Kast, con el 13,6% (2.575 preferencias).

Les siguen Sebastián Sichel, con el 10,5% de los votos (1.988 preferencias); Yasna Provoste, con el 5,9% (1.116 votos); Franco Parisi con 3,2% (809 votos); Eduardo Artés con 2,4% (449 sufragios); y Marco Enríquez-Ominami con 2,3% (431 votos).

Sebastián Piñera, el actual presidente de Chile, se pronunció desde la sede de Gobierno. “Quiero agradecer a los casi 7 millones de personas que concurrieron a votar. Todos los votos cuentan. Quiero agradecer a todos los candidatos, a los que resultaron elegidos y a los que no lo lograron”, expresó.

Piñera también aprovechó en saludar a los ganadores de la segunda vuelta. “Quiero felicitar a José Antonio Kast y a Gabriel Boric por haber triunfado en esta primera vuelta. Quiero pedirles que busquen siempre los caminos de la paz y no de la violencia, los caminos de la responsabilidad y no del populismo”, sentenció.

Y agregó que “el futuro presidente va a necesitar la colaboración de todos los chilenos. Sabemos que Chile necesita cambios en libertad, paz y justicia (…). A pesar de las diferencias, nunca debemos olvidar que nos une el amor por Chile”.

Elecciones presidenciales en Chile

Alrededor de 15 millones de personas, entre 19 millones de habitantes fueron llamados a votar en las elecciones generales más inciertas de los últimos 31 años, en Chile.

Aunque en este país el voto no es obligatorio, las autoridades aseguraron que la jornada transcurrió con un significativo flujo de público en los centros de votación. “Ha habido una buena participación hasta el momento”, destacó el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.

Este 21 de noviembre los chilenos eligieron un nuevo presidente para los próximos cuatro años, así como a 155 diputados y a 27 de los 43 senadores para un periodo de ocho años.

Siete candidatos se enfrentaron en las urnas para ocupar el Palacio de la Moneda, y según las previsiones ninguno obtendría más del 50% de los votos necesarios, por lo que no se descarta una segunda vuelta, programada para el 19 de diciembre.

Sin embargo, se destacaron dos aspirantes presidenciales como los que tienen más opciones: el exlíder estudiantil de la coalición de izquierda Frente Amplio, Gabriel Boric, de 35 años, y el excongresista y ultraderechista de 55 años, José Antonio Kast.

Boric y Kast llamaron a los chilenos a ser parte de una nueva historia

Los dos principales candidatos a sustituir al mandatario Sebastián Piñera emitieron su voto en las primeras horas de la mañana. Kast, del Frente Social Cristiano, sufragó en un colegio ubicado en Pane, en el área metropolitana de Santiago, rodeado de un contingente de seguridad.

Ya votamos! Y espero que seamos millones los que vayamos a votar hoy. Los candidatos ya hablaron, hoy tenemos que respetar la voz de los ciudadanos! Viva Chile! 🇨🇱 pic.twitter.com/WcxBc65tpg — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) November 21, 2021

“Lo principal es que pueda concurrir mucha gente a votar y que cada uno se pueda pronunciar en libertad. Todos los que somos candidatos ya hablamos, tuvimos meses para hacer campaña y hoy tenemos que guardar nuestras opiniones y esperar a que la gente emita su voto, y que lo haga libre y de manera informada”, declaró el candidato a la prensa local, después de votar.

Entretanto, Gabriel Boric destacó las votaciones de los chilenos que residen en Asia y Oceanía y urgió a todos los ciudadanos en general a ser protagonistas de los comicios, los primeros después las revueltas sociales de 2019, que presionaron por significativos cambios políticos y sociales.

Cumplí con mi deber cívico con convicción que estamos construyendo un nuevo Chile que será mejor para tod@s. No te quedes fuera de este día en donde todo un país se une de sur a norte ✊ Sé parte de la historia! pic.twitter.com/euD1FT40IP — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 21, 2021

“Para mí este es un momento histórico, pero esto no se trata de una persona, esto se trata de un proyecto colectivo (…) Yo espero que hoy día haya una tremenda participación, espero que la gente entienda que ellos son los protagonistas de esta historia y que acá quienes estamos aspirando a representarlos estamos a su servicio”, sostuvo al salir del colegio electoral en la provincia de Magallanes.

Piñera llamó a respetar los resultados

El actual mandatario Sebastián Piñera llegó a alrededor de las 8:15 a.m., a emitir su voto en el Estadio Municipal de Las Condes, en el área metropolitana de Santiago, y desde allí instó, tanto a los ciudadanos como a los candidatos, a aceptar los resultados con democracia y respeto.

“Nunca nos olvidemos que, a pesar de todas las diferencias, es mucho más lo que nos une que lo que nos divide (…) Y a los que sí sean elegidos y tengan que asumir el próximo 11 de marzo, que nunca se olviden que han sido elegidos por la gente para estar al servicio de la gente, por eso les pedimos que contribuyan a mejorar la calidad de la política, que contribuyan a mejorar la calidad de convivencia entre los chilenos”, dijo el jefe de Estado que se despedirá próximamente de su segundo periodo de Gobierno, no consecutivo.

Sebastian Pinera, Gabriel Boric, and Jose Antonio Kast cast their votes in polling stations during general elections in Chile, 21 November 2021. 📷 epa / EFE#Chile #elections #epaphotos #epaimages pic.twitter.com/iMTjImBEUY — european pressphoto agency (@epaphotos) November 21, 2021

El cierre de urnas fue programado para las 6 p.m., hora local, aunque hubo retrasos. Se espera que los resultados completos se conozcan dentro de las próximas horas.

Estos comicios se llevaron a cabo en medio del histórico proceso de redacción de la nueva Constitución, que reemplazará la redactada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet y de corte neoliberal.

Se trata de una de las principales exigencias de las multitudinarias protestas de hace dos años. Bajo el Gobierno del nuevo presidente recaerá la transición entre el modelo actual y el nuevo orden constitucional, con normas que incluso podrían cambiar la forma de Gobierno y condicionar el periodo presidencial.

