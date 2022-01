Gustavo Valdés: “Macri todavía tiene chances de volver a ser presidente″

El mandatario correntino habló de todo en una entrevista con el diario La Nación. Insistió en la necesidad de fortalecer la coalición opositora y defendió a Gerardo Morales.

El gobernador Gustavo Valdés pidió domar los egos para “compartir liderazgos” y consensuar en “armonía” un plan de gobierno con una mirada pragmática, con el objetivo de cambiar el rumbo del país. Sus correligionarios lo anotan en la carrera por la presidencia. Él prefiere ser cauto, pero no lo descarta, asegura el diario La Nación. Deslizó críticas a Martín Lousteau y se animó a opinar sobre la pugna por el liderazgo del PRO. Dijo que Larreta no corre con ventaja frente a sus contrincantes internos.

-Hace unos días, usted dijo que en la UCR había peleas por “carguitos” y pidió responsabilidad, ¿atribuye las internas en JxC a una crisis de crecimiento o a las falencias en la conducción?

-Hace mucho tiempo que la UCR no crecía tanto y de golpe. Y había que resolver de alguna forma quién iba a conducir y administrar ese crecimiento. Es decir, reconocer quién tiene más posibilidades o poder interno. Yo decía que para lograrlo había que reducir los egos. Eso se fue logrando: vamos a tener una conducción en el partido y, ojalá, podamos tener una integración y mayor disciplina en el bloque para tener a todos los diputados juntos y podamos mostrar un radicalismo unido de cara a 2023. Había que dialogar y consensuar.

-Unificaron la conducción, pero el bloque sigue fracturado. ¿Comprende el argumento de Lousteau o no? El senador pide exhibir en el Congreso a las nuevas figuras que pueden pelear por la gobernación o intendencias en 2023.

-Había que entender a todos. Primero, el triunfo del radicalismo no se dio en la Capital. Si bien participamos en la lista [de María Eugenia Vidal], no encabezamos ninguna de las nóminas en la Ciudad. Es importante que el radicalismo de la provincia de Buenos Aires haya vuelto a cobrar volumen con Facundo Manes o Maximiliano Abad. Y está claro que el radicalismo también tiene fuerza en la Capital, en Córdoba o en Mendoza. Conjugar todo eso es complicado y complejo. Hay que comprender que para generar esto no tenemos que tener divisiones internas y estar juntos. Nosotros fuimos a la mesa de negociación y vimos cómo podíamos compartir liderazgos, algo que nos permite que estemos dialogando permanentemente. Eso es positivo (…)

-¿Teme que estas internas le generen un desgaste a la coalición? ¿Pueden pagar un costo electoral?

-En la última reunión de JxC tuvimos una muy buena charla, como hace rato no ocurría, para reestructurar la coalición hacia adelante. Nos estamos preparando para mostrar nuestro proyecto político a la sociedad. Vamos a tener una sede común y a tratar de consensuar con economistas, técnicos y profesionales para la construcción de ese proyecto. Ese es el camino.

-¿Las internas pueden generar un desgaste o no?

-Bueno, esto le pone un corset a ese desgaste. Lo que no se puede hacer es tener prepotencia. La gente nos pide que estemos juntos. Y nosotros vamos a estar juntos.

-¿A JxC le cuesta hacer valer el triunfo electoral? El Congreso está más equilibrado; sin embargo, el oficialismo logró imponerse con Bienes Personales.

-En el Senado, el oficialismo no tiene quorum propio, pero con sus aliados tiene más votos que JxC. No es que no podemos administrar el crecimiento en las cámaras, sino que no tenemos por sí solos el número para poder conducir. Apostamos a tener la Presidencia y la conducción del Senado y de la Cámara de Diputados para poder gobernar la Argentina. Cuando Macri ganó en 2015, fue uno de los presidentes más débiles, porque no tenía número suficiente en ambas cámaras (…)

(…) -¿Está conforme con la nueva conformación de la mesa nacional de JxC o no es representativa de la nueva configuración del espacio? ¿Falta federalismo?

-Sin duda se puede hacer más chica, con un ala más política y otra ejecutiva, pero necesitamos coordinar en algún esquema y en un espacio. Me gustó la integración y fue positivo para mí haber podido llevar la voz del interior a la mesa nacional de JxC.

-¿La oposición necesita un líder para mantenerse unida?

-No tenemos un liderazgo marcado, pero necesitamos un presidente. Seguramente, el próximo presidente va a tener un liderazgo importante en JxC. En una coalición es difícil tener un solo liderazgo cuando hay varios partidos que la integran. Necesitamos tener armonía y un diálogo permanente respecto de los temas.

-¿Qué mantiene unido a JxC: solo el rechazo al kirchnerismo o hay un proyecto de país común?

-Hoy tenemos una vocación de estar juntos y seguir incorporando a sectores de la sociedad. Es fundamental que sigamos convocando a ese peronismo federal, que realmente comparte nuestra visión de la Argentina, como el espacio que encabeza Miguel Pichetto. Así vamos a conformar una fuerza lo suficientemente grande para poder construir una Argentina del encuentro. Para producir cambios, hay que tener mayorías claras. Y somos los responsables de construirlas.

-¿Juan Schiaretti es uno de los peronistas que podrían incorporar?

-Es un peronista federal y republicano. Depende de Schiaretti y del peronismo de Córdoba, pero nosotros tenemos que sumar a la mayoría de los que se quieran incorporar.

-¿JxC es una coalición de derecha, como propone Macri, o de centro?

-Hay elementos que son de derecha y otros, de centro izquierda. Tenemos liderazgos de distinta naturaleza y eso enriquece al espacio. Lo que nos va a mantener unidos es escribir estos programas para definir qué vamos a hacer cuando estemos en el Gobierno. Necesitamos discutir sobre esos puntos para saber cómo podemos salir adelante. Los chinos dicen: “no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace el ratón”. Debemos hacer esa construcción.

Una vez escuché comentar a “Pepe” Mujica que “el hambre no tiene derecha ni tiene izquierda”. Eso tenemos que resolver. Hay que ser más pragmático.

-¿Se siente más cerca de la visión de país de Macri o de Larreta?

-No, me siento cerca de la visión de la UCR o de la que tiene Morales o de la que tenía Raúl Alfonsín en su tiempo. Tenemos una formación humanista y hacemos política por el ciudadano. Por supuesto que la economía es fundamental, pero hacemos política para que el ciudadano se pueda sentir contenido en un esquema político.

-¿Morales tiene un estilo de construcción política similar al de un peronista?

-No. Morales es radical, como Lousteau, Alfredo Cornejo, Negri o Facundo Manes. Tenemos una oportunidad porque la gente está revalorizando al radicalismo como un partido capaz de gobernar.

-¿La UCR debe encolumnarse detrás de un solo candidato?

-Van a surgir varios postulantes y tenemos que ver cuál es el mejor candidato a presidente que va a llevar el radicalismo para ganar la elección. Se verá en el camino.

-¿Usted aspira a ser candidato a presidente y competir con un candidato PRO, como Larreta?

-Falta mucho tiempo todavía. Yo acabo de asumir como gobernador.

-¿Larreta corre con ventaja debido a la maquinaria electoral y la caja de la Ciudad?

-No hay ventaja en la política. Uno tiene que mostrarse, trabajar y caminar.

-¿Coincide con Morales en que Larreta busca dividir al radicalismo?

-Cada uno es responsable de su partido y de su destino.

-¿Le molesta que Lousteau se arrogue la renovación y la vocación por gestionar cuando usted fue reelecto por amplio margen?

-No me molesta, pero hoy no es tan así. Tal vez, Lousteau lo diga como un modo de captar adhesiones. Si todos tratamos de crecer, vamos a tener más poder y fuerza.

-¿Le hace ruido la alianza entre Lousteau y Larreta en la Ciudad?

-No. Me parece que se cubren las espaldas entre ellos. Es lo que pasa en Corrientes, cuando construimos poder, nos cubrimos las espaldas. Es importante que haya consolidación del espacio de conducción.

-¿Larreta y Lousteau juegan en tándem?

-Es que están juntos, ¿no? Comparten espacio en el Gobierno de la Ciudad. Y está bien que se cuide ese espacio de poder.

-¿Lo ve a Macri revalorizado después de la elección?

-Macri todavía tiene chances volver a ser el presidente. Tendrá que definir él si quiere ser candidato o no y ver sus posibilidades, pero es uno de los nombres fuertes de JxC.

-¿No lo descarta como candidato a presidente en 2023?

-No, para nada.

-Si el Gobierno arregla con el FMI, ¿JxC debe acompañar?

-Vamos a ver cuál es la postura del fondo y qué es lo que va a dar conocer el Gobierno. En base a lo que nos presenten, miraremos en qué consiste este acuerdo y ahí podremos tener una opinión. Hay que acompañar la reestructuración y ojalá al Gobierno le vaya lo mejor posible.