Guillermo Vilas y Phiang Pathu: una foto que refleja su inquebrantable historia de amor

Con un emoji de corazón, la tailandesa dejó sin palabras a los fanáticos del legendario tenista, que hace tiempo no se dejaba ver en las redes sociales ni en eventos públicos tras ser diagnosticado con Alzheimer.

Con un simple emoji de corazón, Phiang Pathu Vilas compartió una adorable foto con su esposo, el legendario tenista Guillermo Vilas que dejó sin palabras a los fanáticos del deportista, de 70 años, en una de las pocas imágenes que se conocen del campeón tras ser diagnosticado con Alzheimer.

“Gracias por la foto el más grande siempre”, dijo una seguidora en las redes sociales. Otro agregó: “Qué lindo y emocionante verlo a mi ídolo!!!gracias por cuidarlo tanto”, “Guillermo estamos con vos y tu familia“. En este tono amoroso se suceden los cientos de comentarios que recibió el posteo.

La última imagen que posteó Phiang Pathu junto a Guillermo Vilas.

Phiang Pathu Vilas tiene muchas facetas, entre ellas, la de ser la conexión entre los fans y el máximo ídolo del tenis argentino. Además, se encarga de cuidar a Guillermo Vilas y está siempre pendiente de él, ya que en el último tiempo, el Alzheimer lo lleva a pelear con la enfermedad. Aunque el deportista se encuentra estable, el progreso de la enfermedad es ineludible.

Sin duda, es conmovedor ver al crack de 70 años, rodeado siempre del amor de su esposa y sus cuatro hijos, protagonizando una historia de amor que comenzó sin querer y hoy se corona desde el compañerismo.

La familia de Phiang Pathu y Guillermo Vilas. Fuente: Redes Sociales

La historia de amor de Guillermo Vilas y Phiang Pathu

Vilas mantiene desde 2005 una relación con Phiangphathu Khumueang, una tailandesa que es tres décadas más joven que él y de quien se enamoró perdidamente después de conocerla en un centro comercial de Bangkok.

El tenista se encontraba paseando por el Mahboonkrong Center, el centro comercial más importante de Bangkok, cuando se topó con la joven. A pesar de que ella tenía puesto un vestido blanco en medio de tantas chicas con jeans, él se enamoró de ella al instante.

Phiang Pathu y Guillermo Vilas en su boda en 2016.

En una entrevista posterior, Guillermo Vilas comentó: “Cuando nos conocimos, ella no sabía quién era. Pensaba que yo era un leñador con muchas vacas. Fue recién cuando me vio los zapatos que se dio cuenta de que no era un leñador”.

Finalmente, Phiang y Vilas se casaron en mayo de 2016, después de dieciséis años desde que se conocieron. Anteriormente, se habían casado una década antes en el Consulado de Tailandia. En una ceremonia íntima en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, en el barrio de Belgrano, Vilas dijo con los ojos llenos de lágrimas: “Tuve muchísima suerte en conocerla”.

La familia Vilas jugando al Tenis.

La pareja tiene cuatro hijos: Andanin, nacida en 2003 en París; Lalindao, nacido en enero de 2010 en Miami; Intila, nacida en diciembre de 2010 en Buenos Aires; y Guillermo, nacido en Mónaco en abril de 2017.

En su cuenta de Instagram, Phiang escasamente comparte momentos de Guillermo Vilas jugando con sus hijos, en especial con Andanin. Es de publico conocimiento, que su hija es una de las debilidades, ya que juega al tenis y compitió en la categoría Sub 14 e incluso debutó en el court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club en julio de 2014.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Phiang Vilas (@phiang_vilas)