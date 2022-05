Guillermo Moreno: “Cristina hace un discurso sobre economía sin saber de economía”

El exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno lanzó fuertes críticas contra las políticas económicas del Gobierno y apuntó contra el desempeño del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Alberto es un inepto, no está apto para el cargo, tiene que renunciar. Cristina lo sabía, así que tiene que pedir perdón. Cristina eligió a un inepto socialdemócrata teniendo a otros compañeros como Adolfo Rodríguez Saa, Agustín Rossi, Felipe Solá o Daniel Scioli. Era cualquiera menos Alberto. No le da la cabeza, el que trabajó con él y lo conoce sabe que no es apto. Los cargos políticos que tuvo fueron por sus relaciones sociales y no por su actitud”, cuestionó Moreno en IP Noticias.

En esta línea, consideró que en los últimos días “Cristina tuvo definiciones muy extrañas”. “Decir que este Gobierno era ilegítimo desde la gestión es muy delicado. Si lo vuelve a repetir, es muy grave. Inventó una ilegitimidad que no existe, es un Gobierno legítimo por ley y por orden. Además, su discurso en Chaco dando una clase de economía, estamos llegando a una situación muy loca”, expresó.

“Tenemos a Sergio Massa que se acaba de recibir de abogado y ya quiere ser Ministro de Economía. El Presidente que dice que hizo un Gobierno de científicos y lo único que faltaba era a Cristina enseñando economía. Son tres abogados discutiendo sobre la realidad económica. Cristina no sabe de economía, no fue empresaria ni sindicalista”, remarcó.

Y finalizó: “Cristina le dejó a Alberto la responsabilidad de definir el Gabinete económico. Trajeron de Ministro a uno que días antes estaba haciendo las compras en un supermercado de Estados Unidos. La economía se tiene que adaptar a su pueblo”. Por último, subrayó: “La única solución que hay es que Alberto renuncie, Cristina también y venga una Asamblea Legislativa en la que se decida la asunción de un gobernador veterano”.

Por último, tras un análisis sobre el panorama político de cara al 2023, destacó: “Milei le hace bien a la política. Fomenta el espíritu de rebelión y expresa la injusticia”.