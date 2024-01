Guillermo Francos, el mentiroso oficial

El ministro del Interior le mintió a gobernadores, senadores, diputados y periodistas, y ahora asegura que Javier Milei no usará las facultades delegadas para cuestiones fiscales. Su suplica a Eduardo Eurnekian para que lo saqué del Gobierno, “No lo aguanto más al loco”. Entre volver a la Corporación América y una embajada.

Tras el anuncio de que se retiraban los cambios fiscales del proyecto oficialista, el ministro del Interior sostuvo que esos temas pasarán por el Congreso como lo marca la Constitución.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus que acaba de ser removido, no va a salir mediante la utilización de las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo que plantea el proyecto.

“Entiendo que el tema fiscal es una facultad del Congreso, como lo marca la Constitución. Los legisladores quieren que siga siendo así. En eso no va a haber delegación”, aclaró el funcionario este sábado 27 de enero.

En ese sentido, Francos negó que el Gobierno tenga intenciones de retirar las facultades delegadas del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

“Todos los gobiernos han tenido leyes de emergencia con delegación de facultades. No las estamos pidiendo para temas tributarios sino para generar agilidad y rapidez en la solución de los problemas de la economía”, explicó en diálogo con Alejandro Cánepa en La hora del campo por Radio Continental.

“Si la intención del Gobierno fuera hacer todo con poderes delegados, no aceptaría esto que estamos haciendo”, argumentó Francos.

El integrante del Gabinete del presidente, Javier Milei, dijo que la quita por parte del poder Ejecutivo del paquete de leyes fiscales que incluía el proyecto “no es una derrota”. “El capítulo fiscal del proyecto de Ley Bases tenía referencia a algunos artículos que generaron varias controversias, entonces, entendimos que si se aprobaba ese capítulo como se venía modificando, iba a hacer un galimatías”, señaló.

Según explicó, el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, decidieron sacar el capítulo de la ley para avanzar con el resto, que “constituye la parte estructural” del proyecto.

“El Gobierno hizo algo lógico, escuchar. Escuchó que había varios puntos del capítulo fiscal que no eran digeribles para los gobernadores, entendió las dificultades y decidió trabajar para superarlas”, precisó Francos. En esa línea, el funcionario manifestó que retirar los temas fiscales de la norma implicará profundizar el ajuste en otras áreas del Estado.

“Si no nos aceptan las reformas fiscales que nos permitan incrementar ingresos, es muy difícil sacar recursos de donde no hay. Tenemos que equilibrar por el lado de los gastos. Esto no significa que sólo las provincias tendrán que hacer el ajuste, el Estado Nacional también continuará haciéndolo”, concluyó.