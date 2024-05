Guillermo Francos confía en que el Senado aprobará la Ley Bases y el paquete fiscal

No obstante, el ministro del Interior pidió “no dramatizar” si los proyectos sufren cambios en la Cámara alta. “Son las reglas de juego de la democracia”, consideró. El martes que viene comenzarán a tratarse en comisión.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se manifestó este sábado confiado en que el Senado aprobará tanto la Ley Bases como el paquete fiscal tal como ambas iniciativas fueron giradas desde la Cámara de Diputados, aunque consideró que “no hay que dramatizar” si los proyectos se modifican. “Son las reglas de juego de la democracia”, comentó.

“Nos tenemos fe, totalmente”, sostuvo uno de los principales negociadores del Gobierno en declaraciones a Radio Mitre, a escasos días de que los dos proyectos, que el martes pasado lograron media sanción en la Cámara baja, comiencen a ser tratados por los senadores.

En ese sentido, el Ministro sostuvo que desde el oficialismo están “conversando con todos los gobernadores” y señaló que para los mandatarios provinciales, “salvo aquellos que tienen un sesgo muy ideologizado, como (el bonaerense Axel) Kicillof y algunos otros, son importantes ambas leyes porque tratan una serie de normas, no sólo por los recursos coparticipables, sino porque se promueve la inversión y es una oportunidad para generar trabajo”.

Consultado sobre si el Gobierno espera llegar a la firma del Pacto de Mayo con la Ley Bases y el paquete fiscal aprobados, Francos expresó: “Aspiramos a que no haya cambios, no tanto para llegar o no al 25 de mayo, sino para poner en marcha estas leyes que van a generar un fuerte impacto en la economía del país”.

“Si hay modificaciones, habrá que tratarlo nuevamente en Diputados. No hay que dramatizar tanto el tema. Aspiramos a que la ley se apruebe como está y. si no, se tratarán los cambios que proponga el Senado”, manifestó.

Finalmente, el ministro del Interior ratificó la convocatoria a la firma del Pacto de Mayo, a la que el presidente Javier Milei convocó el pasado 1° de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, ya que explicó que “se sustenta en la intención o la idea de confirmar muchos principios que se encuentran establecidos en la Constitución y que no se ven reflejados en la actividad económica de todos los días”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel ya definió que el debate de los proyectos comenzará el próximo martes, a las 14, en un plenario de tres comisiones. El tratamiento arrancará en la Cámara alta con la presencia del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien se presentará ante los senadores para hacer una defensa general de las iniciativas.

El objetivo del oficialismo es que el próximo jueves se dictaminen ambas iniciativas para dejarlas de esa manera en condiciones de ser discutidas en el recinto de la Cámara alta una semana después.