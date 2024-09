Guillermo Francos: “Aerolíneas Argentinas va a desaparecer”

El jefe de Gabinete ratificó que el Gobierno no dará el brazo a torcer en la política de mantener el equilibrio fiscal. “No nos pidan que aceptemos cosas ilógicas para sostener privilegios de casta”, apuntó

En medio del conflicto del Gobierno con los gremios aeronáuticos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que Aerolíneas Argentinas podría desaparecer del mercado de empresas aéreas si insiste con sostener los privilegios que beneficiarían a sus trabajadores. “No se toma consciencia y tenemos que cambiar la cultura del privilegio que tenemos en la Argentina”, evaluó al hacer referencia a los pasajes gratis que se le otorgarían al personal.

Luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantara que el presidente Javier Milei firmará esta semana un decreto para acelerar la discusión de la privatización de la aerolínea bandera, el ex ministro del Interior ratificó la decisión del Poder Ejecutivo de no aumentar el gasto público en detrimento del equilibrio fiscal. “A mí me preocupa que los trabajadores de Aerolíneas Argentinas no entiendan que la crisis de una empresa como Aerolíneas Argentinas no se soluciona pidiendo plata al estado para mayores aumentos de sueldos, sino que se mejora haciendo más eficiente la compañía”, analizó.

En este sentido, el funcionario dialoguista apuntó que la empresa debería trabajar en vender más pasajes, realizar más vuelos y quitar los privilegios que se le habrían otorgado a los trabajadores durante años. “Hay que tomar consciencia de la realidad que estamos viviendo”, pidió al hacer referencia a los paros salvajes organizados en las últimas semanas y al plan económico puesto en marcha con el objetivo de fortalecer la economía nacional.

Luego de haber sido consultado en una entrevista para Radio Mitre sobre la estrategia que adoptaría el Gobierno para solucionar el conflicto gremial, Francos anticipó: “Vamos a promover fuertemente la actividad aérea de empresas privadas que vengan a la Argentina a trabajar como se trabaja en el mundo comercial”. De esta manera, advirtió que “si Aerolíneas Argentinas no se adapta a eso va a desaparecer porque el estado no va a poner más plata para mantenerla”.

“Las empresas que funcionaron mal y desaparecieron fue porque tenían este tipo de privilegios”, sentenció el jefe de ministros al argumentar que es necesario terminar con la entrega de pasajes gratis a los trabajadores y sus familias en categoría business y, sobre todo, con las cancelaciones de vuelos a otros pasajeros para que los beneficiados puedan viajar en determinadas fechas y horarios solicitados. Asimismo, señaló que “son cosas lógicas, entonces, no nos pidan a nosotros que aceptemos cosas ilógicas para sostener privilegios de casta”.

Previo a esto, desde el Gobierno revelaron los fondos destinados superan los 8 mil millones de dólares y evaluaron que “Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron todos y cada uno de los gobiernos populistas lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal”.

Con el objetivo de ponerle un punto final al déficit generado por la aerolínea, Adorni explicó que “el Presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización tal como lo habilita el artículo noveno de la ley 23.696, llamada Ley de Reforma del Estado”.

La posibilidad de incluir a Aerolíneas Argentinas como una empresa pasible de ser privatizada se discutió este año en el Congreso en el marco de la sanción de la Ley Bases. Aunque el Poder Ejecutivo no encontró los consensos necesarios para avanzar con su plan, incluyó un artículo que habilitaba al mandatario a sumar a otras compañías con capital accionario estatal que no figuraban en el listado aprobado.

La decisión de profundizar con el plan de privatización fue motivado por el enfrentamiento con los gremios aeronáuticos, por lo que se buscaría acelerar la transferencia de la empresa al sector privado. En línea con esto, el oficialismo puso en marcha un debate en la Cámara de Diputados a partir de un proyecto de ley que había sido presentado por el PRO.

La iniciativa que ganó especial interés para el bloque libertario fue presentada por el diputado Hernán Lombardi a principios de septiembre y contó con el apoyo de otros 20 integrantes del partido de Mauricio Macri. Como parte de los argumentos, los legisladores remarcaron la necesidad de que la aerolínea sea privatizada producto de los “años de corrupción, el uso de la empresa como un nicho para acomodar militancia partidaria, y la extorsión por parte de algunos sindicatos, nos han costado millones de dólares a todos los argentinos”.

“En los últimos años, viajar en la aerolínea de bandera se ha convertido en un privilegio para unos pocos, financiado por aquellos que apenas pueden cubrir sus necesidades básicas”, apuntaron al resaltar que “para muchos que intentan acceder a este servicio, el alto costo de los pasajes, sumado a la escasa oferta de rutas aéreas, ha representado un obstáculo significativo”. Finalmente, el proyecto analizó que “la privatización permitirá que Aerolíneas Argentinas opere bajo criterios de eficiencia comercial, mejorando la calidad del servicio y generando un ambiente más competitivo que beneficiará a todos los ciudadanos”.