Guillermo Francos admitió que hace 40 años que vive del Estado: “No me siento casta”

El jefe de Gabinete de Milei, Guillermo Francos, cuestionó este domingo los comentarios del Papa Francisco, quien días atrás reivindicó el derecho a la protesta social y criticó su represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Durante un encuentro en Roma el viernes con representantes de movimientos sociales de todo el mundo, Francisco contó haber visto un video de “gente que pedía por sus derechos en la calle” y dijo que “el gobierno se puso firme” y “en vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta”.

El Papa no mencionó a Argentina ni al presidente Javier Milei, pero pareció referirse a una manifestación el 12 de septiembre en Buenos Aires por el veto a un aumento de las pensiones, durante la cual la policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, evitó el viernes confrontar con el papa, pero el jefe de Gabinete Guillermo Francos se pronunció este domingo sobre el tema al ser consultado en radio Mitre.

“La Argentina vive un problema económico desde hace muchos años. Y por más que uno tenga toda la sensibilidad social, como la tiene Bergoglio, no hay magia salvo que él considere que se puede hacer un milagro sobre esto”, señaló Francos .

“Hemos tenido inflación del 15%, del 25%, en los últimos meses del año pasado, y no escuchamos al Santo Padre que dijera ‘Hay un problema social en la Argentina porque hay una inflación muy alta’“, dijo, y subrayó que “bajar la inflación es una política social”.

“Francisco es de una enorme sensibilidad social y lo respeto, no lo contradigo en ese campo, sí lo contradigo en su visión de cómo se soluciona”, concluyó el Jefe de Gabinete.

“Muchas veces tomó posiciones que se entendieron como favorables al Gobierno en tiempos del kirchnerismo, tiene diálogos con algunos dirigentes sociales que hicieron mal uso de fondos públicos, o por lo menos dispendiosos”, manifestó.

“Hay varias cosas que llaman la atención de las actitudes de Bergoglio, y muchos las adjudican a sus simpatías hacia el peronismo”, concluyó Francos.

En el pasado, Milei acusó a Francisco de “injerencia política” y lo llamó un “imbécil” que “busca extender el comunismo”. Se disculpó luego y desde entonces ha suavizado su tono y lo ha invitado a visitar Argentina.

Qué dijo el Papa Francisco

En un evento para conmemorar los diez años del primer encuentro de los Movimientos Populares en el Vaticano, Francisco reivindicó la semana pasada la justicia social y criticó el accionar de las fuerzas de seguridad de la Argentina durante la protesta que hubo frente al Congreso nacional

“Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad”, dijo.

Y finalizó: “Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso”.