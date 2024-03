Guillermo Francella apoyó las medidas de gobierno de Javier Milei: “Eran más que necesarias”

El actor fue contundente cuando le preguntaron sobre la realidad política y económica del país. “Sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplieron taxativamente”, aseguró.

Guillermo Francella opinó sobre el gobierno de Javier Milei y las medidas que tomó el presidente durante sus primeros 100 días de gestión. “¿Cómo estás viendo el país?”, le consultó Eduardo Feinmann al aire de Radio Mitre. “Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y la gente empieza a disfrutar un poco más de estas medidas”, reveló el actor.

En cuanto a los cambios en materia de economía, sumó: “Las medidas eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijo en la campaña y lo cumplió taxativamente”.

“Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, explicó. “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”, concluyó.

Su participación en el video de Bizarrap. (Fuente: captura YouTube/bizarrap)

Ricardo Darín criticó al gobierno de Javier Milei por la desfinanciación del INCAA: “Es un delirio”

Ricardo Darín criticó al gobierno de Javier Milei por la desfinanciación del INAA. Tras destacar la importancia de la cultura en el desarrollo de una sociedad y su impacto en la identidad nacional, el artista llamó a la unión para alcanzar el equilibrio y construir “un país para adelante”.

En el marco de la presentación de la película Descansar en paz (Netflix), Darín citó una reciente anécdota que refleja la importancia que el cine tiene para el país. “A Griselda (Siciliani) le estaban haciendo una entrevista en Málaga y la periodista le dijo ‘¿Qué me podés contar de la Argentina? Conozco tan poco de la Argentina y todo lo que sé, lo sé a través del cine’. Y ella dijo eso, exactamente eso. ‘¿Así que vos conocés a la Argentina básicamente por las películas? Bueno, gracias’”, comentó en diálogo con Clarín.

Ricardo Darín criticó al gobierno de Javier Milei por la desfinanciación del INCAA: “Es un delirio” (Foto: Reuters)

Acto seguido, el protagonista de Argentina, 1985 se manifestó contra la desfinanciación del INCAA. “Creer que lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace ya muchas décadas con la pulverización de la educación, del trabajo real o la cantidad de gente que está por debajo de la línea de pobreza, que son todas cosas muy lamentables y muy horrorosas, dependen del sector artístico, de los actores, las actrices, los directores… es un delirio”, sentenció.