Guillermo Coppola rompió el silencio y opinó del romance entre Yuyito González y Javier Milei

El representante, que fue pareja de la conductora hace casi 40 años y tienen una hija en común, señaló que suele conversar con el presidente de la Nación.

Guillermo Coppola opinó del romance de Amalia “Yuyito” González con Javier Milei. El representante tuvo una relación de cuatro años con la conductora y tuvieron una hija juntos, Bárbara. Además, en la actualidad mantiene contacto con el presidente de la Nación.

“Generalmente hablamos mucho. Hay una muy buena relación. No somos amigos, pero hay muy buena onda desde siempre”, dijo al aire de Intrusos (América) sobre su vínculo con el libertario. A raíz de esto, Flor de la V quiso saber si considera que él debería haberle avisado que iba a invitar a salir a “Yuyito”.

“No, no avisado. O sea, hay que vivir, sin permiso, y el bien más preciado que tenemos los seres humanos después de la vida es la libertad. O sea, que somos libres de elección, libres en la religión, libres en el sexo”, destacó. Y aseguró: “Yo ya tengo un recorrido bastante largo en esta vida y realmente quiero que la gente esté bien, porque al estar bien la mayoría de las personas que a uno lo rodean, uno tiene más posibilidades de vivirlo así. Y yo les deseo lo mejor”. Sin embargo, admitió: “Por ahí dije, ya que hablamos, ‘estoy en este tema’, pero nada de permiso para nada”.

Si bien aseguró que también tiene una excelente relación con la mamá de su hija, dijo que no se enteró por ella. “Con Amalia tenemos una muy buena relación, tenemos una hija hermosa. Ella, después de nuestra relación, tuvo otra pareja, tuvo otros hijos… O sea, en este caso, porque es el presidente de la Nación, pero si no me tendrían que haber venido a preguntar también cuando ella tuvo otras parejas”, sostuvo, dejando en claro que no es un tema que tenga que tratar con él.

Guillermo Coppola dio detalles de su vínculo con Javier Milei y “Yuyito” González

Guillermo Coppola dio detalles de su vínculo con Javier Milei y “Yuyito” González (Foto: Captura América)

Consultado acerca de si le sorprendió la noticia, negó: “No, aparentemente venía la cosa un poco con un chichoneo y se veía venir esta historia, pero yo les deseo lo mejor”. “Te digo la verdad, con total honestidad, no es algo que me caracterice el celo, pero yo quiero que la gente esté bien. Y sobre todo, Javier, que es el presidente de todos los argentinos, porque entiendo que el hecho de estar bien permitiría que nosotros también lo estemos”, sentenció.

Josefina Pouso tomó la posta y quiso saber si en ningún momento pensó en preguntarle a Milei sobre “Yuyito”, cuando la buena onda entre ellos era un secreto a voces. “No, no existe tanta confianza. Hablamos de fútbol y, si nos podemos encontrar en algún momento, seguramente saldrá el tema, pero…”, concluyó, lejos de cualquier polémica.

Ante las reiteradas preguntas, Coppola explicó: “A ver, creo que Amalia fue en el ‘85, yo empezaba con Diego, o sea que es por ahí, 95, 2005, 2015, 38, 39 años. ¿Te parece que tengo derecho? No, ni el más mínimo derecho a preguntar absolutamente nada. (…) Tenemos un presidente joven, a Amalia se la ve muy bien. Dejemos que caminen y que sean felices”.