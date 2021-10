Guillermo Coppola le inició una demanda al patrocinador judicial de Mavys Álvarez

Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, respondió a la acusación del ex representante de Diego Maradona

A fines de septiembre, las declaraciones de Mavys Álvarez acerca de la relación abusiva que sostuvo con Diego Armando Maradona mientras ella era menor, provocaron un torbellino entre quienes integraban el entorno del Diez en aquel momento. A partir del testimonio de la cubana acerca de lo que vivió entre el 2000 y el 2004, una ONG llamada Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina realizó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para que se investigue si Guillermo Coppola y otros integrantes del círculo íntimo del ídolo incurrieron en el delito de trata de personas al traer a la joven al país “sin el consentimiento de sus padres” y “bajo presiones”.

Es por eso que el ex manager de Diego, a través de sus abogados Gustavo Romano Duffau y Gerardo Pardo, presentó ante una demanda por calumnias e injurias contra Fernando Miguez, titular de la fundación. “Todo esto lo están manejando mis abogados. A esta altura del año tengo semifinal y final de la Copa Argentina, una nueva fecha de Eliminatorias, un amistoso del Barcelona, la radio, el laburo… Estoy a tope. La vida continúa”, dijo Coppola al ser consultado por Teleshow.

Ante la denuncia de Guillote, Miguez le dio su palabra a Mario Pentón, el periodista cubano radicado en Miami que entrevistó a Mavys. “Nos enteramos el día viernes que hubo una presentación ante el juzgado donde el señor Coppola nos demanda por calumnias e injurias, diciendo que de los hechos que estamos denunciando públicamente -y en los que él intervino-, ya pasó mucho tiempo y prescribieron. Le quiere dar un manto de olvido a todo lo que hizo”, definió el hombre. Guillermo Coppola junto a Diego Maradona, Mavys Álvarez y otra mujer

Según el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina, esto es “una formade presionarnos, buscar silenciarnos para que así no haya ninguna persecución penal en su contra. Coppola no puede tener olvido todo lo que él hizo. Nosotros tenemos a él y al doctor Alfredo Cahe como organizadores de una banda delictiva. Hay una banda de trata, que es el entorno, donde el autor ideológico era (Fidel) Castro y los organizadores eran Cahe y Coppola”, disparó.

“Están las pruebas de esto. Pero él trata de amedrentarnos a ver si nosotros nos bajamos de ese juicio, cosa que nunca va a suceder porque se nota a las claras que tiene mucho miedo, está mintiendo y no sabe cómo hacer para sacarnos del medio. A no ser que resuelva que nos mate, que va a ser la única solución posible. De otra forma, no vamos a desaparecer del juicio”, especuló Miguez.

En cuanto a quien fuera el doctor de cabecera de Maradona, el hombre aseguró que “Cahe está sindicado y muy comprometido por los dichos de Mavys en su denuncia: él ayudaba a someterla bajo calmantes cuando Mavys tenía brotes psicóticos provocados por la droga. Cahe y Coppola la agarraban para inyectarle calmantes”.

La respuesta de Fernando Miguez ante la denuncia por calumnias e injurias de parte de Guillermo Coppola (Video: YouTube Mario J. Pentón)

Diez días atras, Mavyspidió formalmente convertirse en querellante en la causa en manos del Juzgado Federal N°10 por trata de personas al ex entorno del ídolo, con ella como víctima, representada por los abogados Gastón Marano y Marcela Scotti. La Justicia federal se resolvió para que el caso quede en manos de Daniel Rafecas, que delegó la causa a Carlos Rívolo. La querella de Mavys aún no fue aceptada y la PROTEX todavía no fue convocada para intervenir en el expediente. El fiscal -que todavía no recibió las fotos y documentos enviados por Álvarez al juzgado de Ercolini- mantiene la causa en estudio y bajo estricta reserva para resolver la dirección de sus decisiones.

Es por esto que ella volvió a a hablar con Pentón para realizar un pedido a la Justicia argentina: “He notado que se ha demorando demasiado la respuesta a la querella en la que estoy participando en Argentina”, señaló la cubana, y dirigió su mensaje para el juez federal Rafecas, y para el fiscal federal Rívolo.

En cuanto a esto, Miguez dice que “Mavys no tenía forma ni de llamar por teléfono ni presentarse en la fiscalía para que la escuchen. Entonces me pareció oportuno hacerlo, así lo acordé con ella. El video fue para el juez y para el fiscal, para que ella se presentara de alguna forma y se pusiera a disposición.

Por último, adelantó: “Mavys mañana se estaría dando la segunda dosis de la vacuna contra el covid y ya estaría en condiciones de viajar. Lo va a hacer próximamente, pero no anunciamos la fecha porque no queremos que la persiga el periodismo en Buenos Aires. Pero va a venir pronto”.