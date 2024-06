Guillermina Valdés se separó de Joaquín Furriel y reveló los motivos

La empresaria habló con Fernanda Iglesias para LAM y contó por qué se terminó la relación con el actor a pocos meses de haberla blanqueado.

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel se separaron a pocos meses de haber blanqueado su romance y ella explicó los motivos.

Ángel de Brito presentó el enigmático en LAM (América TV) y, tras revelarlo, le cedió la palabra a Fernanda Iglesias, quien se comunicó con la empresaria.

“Hace 20 días están separados. Hablé por teléfono con Guillermina. Me aclaró lo que había pasado, me dijo que tuvieron un año hermoso, que no fue por terceros en discordia ni por la distancia, porque él está trabajando en España”, relató la periodista.

“Me dijo que se estaban conociendo, que estaba todo bien, y me dijo así: ‘Aprovechamos todos los momentitos que podíamos estar juntos, pero no funcionó como pareja. Lo re quiero, voy a hablar siempre bien de él. Fue todo en armonía. A cualquiera que me pregunte por él le voy a hablar bien porque es un tipo extraordinario‘”, sumó la panelista.

Cómo se conocieron Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

A comienzos de agosto de 2023, Yanina Latorre llevó la noticia del supuesto romance a LAM (América TV) a modo de enigmático. Tras dar varias pistas para que las angelitas adivinen, reveló que nació el amor entre Guillermina Valdés y Joaquín Furriel.

“El sábado a la tarde, ella salió del departamento de él, la vieron y me avisaron. La dirección de él, donde vive, no es lejos de donde está ella. Actor, morocho, de ojos claros, no le gusta lo mediático, es cool, es un actorazo, está haciendo una serie y tuvo varias exmujeres actrices”, manifestó a modo de enigmático, para luego develar: “Mandé a hacer guardia, pero no conseguí imagen, se ve que hoy no se vieron. Ella es Guillermina Valdés y él es Joaquín Furriel, está solo y tiene una hija con Paola Krum“.

“La pareja es hermosa por donde la mires. Un hijo entre ambos… No sé si por la edad querrán tener más hijos”, planteó Yanina.

Tras las especulaciones, el actor confirmó en octubre la relación en diálogo con La Nación: “Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no lo siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho“.

Pasado un tiempo, Joaquín Furriel dio una nota para Socios del Espectáculo (El Trece) y reveló que conoció a la modelo en el Lollapalooza y que comenzaron a hablar tiempo después: “Charlamos un ratito, después yo me tenía que ir a filmar fuera de Argentina y cuando volví nos conocimos. Hace ya cinco meses“.

“Tuvimos varios meses hasta hace poquito, que decidimos resguardar la intimidad, es algo que nos gusta mucho y es muy importante, le doy mucho valor”, destacó respecto a por qué tardaron en exponer el romance públicamente.

A su vez, el actor argentino contó que hubo presentación familiar: “A sus hijos ya los conocía, de cruzarlos también en el Lollapalooza. Nuestros hijos son muy importantes para nosotros, y ya los conocemos a los grandes“.