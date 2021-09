Guillermina Valdés se le plantó a Marcelo Tinelli y se negó a desfilar en La Academia

La modelo no quiso aceptar la invitación del conductor a mostrar su vestimenta junto a Pampita y a Jimena Barón. Mirá el video.



Marcelo Tinelli abrió La Academia de ShowMatch presentando a los miembros del jurado, que lucieron sus atuendos como de costumbre, y todo transcurrió normalmente hasta que al conductor se le ocurrió hacerlos desfilar. Entonces Guillermina Valdés se negó a cumplir con el pedido de su pareja y dio paso a un tenso momento que alcanzó los niveles del episodio que transcurrió cuando ella se negó a elegir una bailarina para Agustín Barajas la semana pasada.

“Que desfilen Caro y Jime, ¿cuál es el problema? Que desfilen que a ellas les sale. Fui mal mala modelo, lo he reconocido públicamente. En pasarela pisaba huevos”, dijo Guillermina, seria. “Acá no hay pasarela. Es un escenario grande y desfilan tres de las mujeres más lindas de la Argentina”, dijo Tinelli mientras la producción ponía al aire un desfile en el que participó la exmodelo.

“Yo puedo elegir ¿o no? ¿Pueden sacar el video? ¿Qué te agarró hoy? ¿Qué te pasa? La mujer puede elegir hoy, y yo tengo la suerte de tener un hombre que me deja elegir qué hacer o qué no hacer. Soy una mujer privilegiada, ojalá todas tengan esa suerte”, agregó Guillermina Valdés, mientras Marcelo Tinelli le preguntaba qué le impedía desfilar. “Que ya está, te estoy haciendo quedar súper. ¿Qué te pasa? Después dicen que nos peleamos, dale amor. Andá a conducir, dale, dale. Tenés que meter tres parejas, dale”, lo animó ella, decidida a no moverse de su silla de jurado.