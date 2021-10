Guía para entender la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Glasgow

Se busca que la cita de la ONU en Escocia, que se desarrollará hasta el 12 de noviembre, sea un punto de “inflexión”, con medidas acordes a la emergencia ambiental que se antoja irreversible. De hecho los expertos advierten que la de Glasgow será la última oportunidad de poder salvar nuestro planeta de lo que pueden ser efectos climáticos aún más devastadores de los que hemos visto recientemente, entre sequías, inundaciones y olas extremas de calor.

Desde el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre, delegaciones de casi 200 países se reunirán en Escocia, en concreto en Glasgow, para tomar acciones que frenen la emergencia climática. Por la pandemia del virus Covid-19, esta cumbre organizada por la agencia de la ONU para el Medio Ambiente, tuvo que ser aplazada un año y programada de nuevo para este 2021.

La COP26 –Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático– consta de varias partes. Iniciará con el encuentro de los mandatarios del mundo, y en su segunda semana se concentrará en la negociación de los compromisos que se adquirirán individual y globalmente.

Lo que se espera para esta edición es que todos los países, incluida China, se sumen a la meta de reducir los gases de efecto invernadero para 2030 y las cero emisiones de carbono netas –’Net Zero’– para 2050 (es el caso de Arabia Saudita, que asegura que hará lo propio en 2060).

También se esperan compromisos sobre la eliminación del carbón como fuente de energía, incentivar el uso de automóviles eléctricos y fondos para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.

A esta cita se prevé que asistan 25.000 personas de todos los rincones del planeta, siendo uno de los eventos más masivos en plena epidemia global, aunque no exento de críticas por su poca representación en relación al género y a las naciones del sur.

La vocera del primer ministro para la COP26, la británica Allegra Stratton, definió el éxito de la cumbre si “al final todos sienten que ‘1,5’ –la meta de temperatura– se mantiene vivo”: “Para llegar allí debemos demostrar que hay un impulso, un progreso real en carbón, autos, dinero y árboles”.

Más que la COP21 de París, que logró definir el ‘1,5’

La COP21, realizada en Francia en 2015, es considerada como la primera de la que surgieron compromisos reales y concretos de parte de todos los países firmantes. Allí se acordó que se deben reducir las emisiones de carbono para evitar el calentamiento global, por lo que se debe controlar y limitar la temperatura a menos de 2 grados, pero idealmente hasta 1,5 grados centígrados.

Los firmantes también acordaron metas nacionales para reducir los gases de efecto invernadero a 2030. Y fue tan significativo, que entre las primeras decisiones de la presidencia de Joe Biden estuvo el regresar al Acuerdo parisino, del que se había negado el otrora mandatario Donald Trump.

Por lo que en Glasgow se presentará la primera oportunidad de evaluar el desempeño de cada país firmante en esta meta colectiva de salvar la Tierra.

Sin embargo, expertos han advertido que, si los gobiernos no actúan ya, será muy tarde e imposible alcanzar la primera meta de reducción de emisiones para 2030 y, por ende, cero emisiones a 2050. Así que se espera que en la declaración de Glasgow –cuando se cierre la cumbre y la larga negociación–, esta recoja avances suficientes y una hoja de ruta tan seria que sea realmente un punto de “inflexión”.

The 🇬🇧 is hosting #COP26 in Glasgow.

🗣️ "But wait a minute, what is a COP?"

Watch our video below to find out 👇#TogetherForOurPlanet | #ClimateAction

— COP26 (@COP26) October 25, 2021