Grave denuncia de Fernanda Iglesias a Roberto Pettinato

La periodista, Fernanda Iglesias reveló en LAM un terrible momento que le tocó vivir con el comunicador tiempo atrás. Mirá el video.

Este miércoles, Fernanda Iglesias estuvo de invitada a LAM (América), y volvió a revivir los abusos de los que fue víctima mientras trabajaba con Roberto Pettinato.

En este sentido, en medio de la polémica por la vuelta del conductor a la televisión, lanzó: “Pettinato se masturbaba enfrente mío” y dejó al estudio en absoluto silencio. Además, confesó que “acompañó” a muchas de sus compañeras que pasaron por las mismas situaciones, porque en verdad “eso pasaba, porque él es así”, sostuvo.

Fernanda Iglesias confesó que“era una persona que admiraba, que era un genio” y que por eso “no entendía si lo que estaba haciendo estaba bien o mal” en ese momento.

En este sentido, la invitada del programa admitió que en su momento no tomó dimensión de lo que le sucedía: “lo que a mí me pasó fue horrible, pero me di cuenta mucho tiempo después”. “Yo me puse muy mal cuando me di cuenta que todas habían sido conductas inapropiadas”, confesó.