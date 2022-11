Gran Hermano 2022: Juliana fue eliminada por el 57,67 % de los votos en un mano a mano con Cata

El público decidió que la novia de Maxi fuera la sexta eliminada del reality. Previamente, había salvado de la placa a Agustín y a Nacho

Siendo las 23:50 hs., Santiago del Moro hizo su último ingreso de la noche a la casa de Gran Hermano 2022, con la decisión del público en la mano. En la placa final, luego de que la gente salvara a Agustín Guardis y a Juan Ignacio Nacho Castañares Puente, habían quedado María Laura Cata Álvarez y Juliana Tini Díaz. Y una de ellas sería la sexta eliminada del reality, siguiendo los pasos de Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito y Lucila la Tora Villar.

“Jugadores de la casa más famosa del mundo, acá estamos con el veredicto final. Quien se va de la casa de Gran Hermano es…Juliana”, anunció el conductor. Y, después de felicitar a Cata, le pidió a Tini que saliera rápido del lugar para dirigirse al estudio. Pero ella pidió unos minutos para despedirse de su novio, Maxi Giudici. “Amorcito, nos vemos afuera. Te amo”, le dijo con los ojos llenos de lágrimas mientras juntaba sus pertenencias. Y, después de abrazarse con todos los participantes, abandonó el certamen. El público decidió eliminarla por el 57,67% de los votos.

La placa final de la noche para decidir quién era la sexta eliminada de Gran Hermano 2022 quedó entre María Laura Cata Álvarez y Juliana Tini Díaz. Así las cosas, pasadas las 23:25 hs. Santiago del Moro pidió el cierre definitivo de las votaciones. Entonces, con el sobre en mano, volvió a ingresar a la casa “más famosa del mundo” para anunciar el resultado final.

“Juliana, María. María, Juliana. Las despedidas son tristes pero aquí estamos, una hoy sale por la puerta principal y la espero acá”, dijo el conductor generando suspenso. Y dejó en claro que la decisión era del “supremo”. Entonces les pidió unos minutos por “los tiempos televisivos”. En ese momento, el rating del programa superaba los 22 puntos.

Luego de mostrar el ida y vuelta entre Thiago Medina y Daniela Celis, Santiago del Moro volvió a pedir el cierre parcial de las votaciones y, con el sobre en mano, entró nuevamente en la casa de Gran hermano 2022 para anunciar quién era el segundo salvado de la noche, entre los tres que habían quedado en placa luego de que el público dejara afuera a Agustín Guardis: María Laura Cata Álvarez, Juan Ignacio Nacho Castañares Puente y Juliana Díaz.

“Esta competencia la gana el último que cierra la puerta, pero es una experiencia alucinante”, dijo el conductor mientras dialogaba con los nominados. Entonces abrió el sobre y anunció: “Quien sale de placa y se va al cuarto a desarmar las valijas por decisión del público es… Nacho”. “¡Vamos los monitos! Una semanita más…”, celebró el participante, que recibió el 8,86 % de los votos de la gente.

Después de poner en pantalla la placa con los cuatro nominados de este domingo de Gran Hermano 2022, María Laura Cata Álvarez, Juan Ignacio Nacho Castañares Puente, Juliana Díaz y Agustín Guardis, Santiago del Moro pidió el cierre parcial de las votaciones y le solicitó a la escribana que le acercara el sobre con la decisión del público, para ver quién sería el primer participante salvado de la noche. Y, enseguida, entró a la casa para anunciar el resultado.

“Jugadores, jugadores”, dijo llamando la atención de los hermanitos, mientras comentaba algunos detalles del partido de la selección argentina y México en el mundial de Qatar 2022 como para distender un poco el momento. Entonces les preguntó quién pensaban que estaba en el nombre y, la mayoría, coincidió que era Frodo. “Por decisión del supremo quien sigue en compentencia y sale de placa es Agustín”, anunció entonces el conductor. El joven, de inmediato, saltó del sillón y se puso a festejar. “¡Así se juega esto!”, gritó. Recibió solo el 5,7 % de los votos.

En la cena del sábado de los nominados, María Laura Cata Álvarez, Juan Ignacio Nacho Castañares Puente, Juliana Díaz y Agustín Guardis abrieron sus corazones. “Esta fue una experiencia hermosa. Vivirla a mis 41 año. Obviamente, tengo ganas de quedarme porque vine con un objetivo que es poder armar mi negocio”, dijo Cata. “Yo venía de un 2021 que me re cag.. a sopapos, con tres pérdidas terribles, así que estoy feliz de estar acá adentro y que no me hayan agarrado bajones”, agregó la novia de Maxi Giudici. “Mi objetivo la verdad es que nunca fue venir a ganar. Estoy agradecido con estar acá con todos los chicos que tocaron, que la verdad que yo había arrancado con el pie izquierdo y nunca me dejaron aislado”, comentó Nacho. Sobre el final, Frodo aseguró: “Un mes en placa, mi objetivo es llegar a la final”.