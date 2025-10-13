Gran éxito del Festival Esquel Tango: tres noches a puro ritmo y con turismo de todo el país

El pasado fin de semana se llevó a cabo una nueva edición del Festival Esquel Tango, que tuvo tres noches de milonga, música y danza en la Asociación Española. El evento fue un verdadero éxito, con la participación de alrededor de 500 personas provenientes de distintos puntos de la Patagonia y del resto del país.

El festival contó con la presencia de destacados artistas de nivel nacional, como la orquesta Cuarteto Mulenga, Maximiliano Agüero, y la orquesta Siempre Tango junto a la voz de Eliana Sosa, quienes brindaron espectáculos de gran calidad que hicieron vibrar al público.

El cierre del domingo fue acompañado por el intendente Matías Taccetta, quien asistió a la última milonga y compartió la alegría de los organizadores y participantes.

Desde la organización del Festival Esquel Tango, expresaron su agradecimiento a la Municipalidad de Esquel por los aportes y el acompañamiento que permitieron la realización de este importante evento cultural, que ya está consolidado en el calendario local.

Asimismo, destacaron la presencia de visitantes provenientes de Buenos Aires, Córdoba, El Calafate, Ushuaia, Río Grande, Puerto San Julián, Las Heras, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Bariloche y El Bolsón, lo que demuestra el creciente interés que despierta el festival en toda la región.

El intendente Matías Taccetta valoró la realización de este tipo de iniciativas y expresó: “Desde el municipio acompañamos y apoyamos permanentemente a los eventos organizados por el sector privado, porque entendemos que no solo generan propuestas culturales para los vecinos, sino que también impulsan el turismo y la economía local. Este fin de semana vimos cómo más de 400 personas que llegaron a Esquel se alojaron en cabañas, hoteles y consumieron en nuestros comercios, lo que tiene un impacto muy positivo para toda la ciudad”.