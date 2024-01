Graciela Alfano liquidó a Pampita por su pelea con Moria Casán

La artista tomó partido en el cruce que ocurrió en el Bailando 2023 y se puso del lado de la diva.

Graciela Alfano tomó partido en la pelea entre Carolina Pampita Ardohain y Moria Casán, y se puso del lado de la diva.

En diálogo con el equipo de Estamos Okey (América TV), la exvedette disparó: “Se zarpó Pampita. Se zarpó mal. No le puede decir eso a Moria. O sea, las confrontaciones están buenas pero siempre entre iguales“.

“Me parece que Pampita no está a la altura de Moria Casán, pero es tan inteligente, y eso se lo tengo que dar, que al día siguiente inventó algo de la luna y me maté de risa”, rescató Graciela Alfano. Y siguió: “Lo interesante es que nunca le pidió perdón a Moria. No puedo analizar la pelea. Yo estoy viendo a dos personas que no están en el mismo lugar histórico en su carrera. Son dos figuras que no tienen nada que ver“.

“Pampita se dio cuenta de lo que dijo, porque no es tonta y por eso dice lo de la luna. Se dio cuenta que pisó donde no tenía que pisar y eso te pasa”, finalizó la artista.

Qué pasó entre Pampita y Moria Casán

Moria Casán y Carolina Pampita Ardohain mantuvieron un feroz cruce durante la emisión del Bailando 2023 (América) del 26 de diciembre. La One y la modelo se dijeron de todo frente a Marcelo Tinelli, sus compañeros y los participantes, y el video causó revuelo en la red.

La tranquila gala del Bailando terminó con una de las peleas más fuertes e inesperada entre Moria y Pampita. Las integrantes del jurado se trenzaron en una lluvia de gritos que inició por los puntajes, y concluyó con los misiles más explosivos. Pampita comenzó comentando que a todos los que a ella le gustaban el resto del jurado lo votaban pésimo, y todos los que a ella no le había convencido les ponían 10.

“Bueno, gente. Como esto es un reality, me parece injusto lo que dice Carolina Ardohain porque dice ‘lo que a mí me gusta, le pongo nota buena; y lo que a ellos les gusta, le regalan 10′”, lanzó Moria elevando la voz. “Pero, a veces, la gente se cae y les regalan un 10. ¡Dale!”, replicó Pampita. “¿Por qué ‘les regalan’? Yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira Nara”, dijo Mami Mó. “No. Yo no regalo 10 a nadie, vale un montón mi puntaje”, respondió la modelo.

“Bueno, no seas jurado de jurados. No seas buchona”, le tiró Moria. A lo que Carolina sentenció: “No soy buchona, pongo lo que se me antoja”. “Entonces, no digas ‘regalar’ porque yo no regalo nada. Yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, soy una señora que nunca falta”, se defendió La One.

En ese momento, el calor entre ambas mujeres del espectáculo “Ay, qué sensible que está Moria hoy. Me banco todos los días que les regales 10 a todos los participantes que bailan pésimo. ¡Y me la re banco, eh! Nunca digo nada, me quedo callada. Y te la pasás regalando puntaje a todo el mundo. ¡Yo también soy una señora de 45 años! No sos solo vos una señora. Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos, capaz”, disparó la conductora a la diva.

“Dejá de gritar, loca. Dejá de decir que regalamos notas, ridícula”, gritó Moria. “¿Qué te pensás? ¿Que me vas a ningunear vos a mí? Hace años que no me dejo ningunear por nadie. Ni por vos, ni por nadie. ¡Conmigo no te metas!”, le advirtió Pampita a su compañera de jurado en el ciclo de baile conducido por Marcelo Tinelli.

“¿Qué? Y conmigo tampoco. Yo te estoy diciendo que no seas buchona”, insistió Moria. “A mí no me ningunea nadie. Me ninguneaban hace siete años acá. Hace mucho tiempo que no me ningunea nadie. ¿Por qué no te hacés cargo? ¿Qué es lo que te duele?”, devolvió Ardohain. “Respetá a la gente mayor, ¡ridícula!”, concluyó Casán.

Tras este tenso momento en el Bailando 2023 (América TV), Pampita y Moria Casán dialogaron tanto delante como detrás de cámara, y aclararon los tantos.