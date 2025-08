Graciela Alfano enfrentó las viejas versiones sobre romances con Julio Iglesias y Massera

Invitada a DDM, la actriz habló del reciente libro, que la vincula tanto al cantante español como al dictador argentino, y criticó la repetición de mitos infundados

La tarde en el estudio de DDM(América) se llenó de intensidad apenas Graciela Alfano tomó la palabra. Fiel a su estilo, la actriz y vedette no esquivó el tema que volvió a ponerla en el centro de la polémica: un libro publicado recientemente en España por Ignacio Peyró titulado como El español que enamoró al mundo: Una vida de Julio Iglesias, la vincula sentimentalmente con Julio Iglesias y recupera viejos rumores sobre su supuesto vínculo con el exalmirante Emilio Massera. Cansada de las mismas versiones que se repiten en el tiempo, esta vez Graciela eligió enfrentarlas de frente, desmintiendo con firmeza cada punto.

“Me compré el libro, que me salió 33 mil pesos; espero que el autor gane mucha plata. Lo leí todo”, comenzó diciendo la diva, mientras repasaba la trama construida en el texto. “Él va más allá de la anécdota y va de una suerte de vincular la carrera de Julio Iglesias con la derecha y como no tenía demasiadas condiciones como Joan Manuel Serrat y que ahí lo mandan… De ahí sacan este menjunje…”. Con ironía, Alfano habló de ese “universo paralelo” donde aparece una versión suya que, según el libro, vivió un romance apasionado, casi llegó al altar con Iglesias y, para colmo, fue señalada como la responsable de su divorcio. “Yo dije: es cómico”, expresó sin vueltas.

Para Alfano, la historia retratada por el autor es más que una simple anécdota. “Yo estuve presente en esa época, fue el año que filmé siete películas, que es un récord de actrices en Argentina, con cuatro en cartelera al mismo tiempo. Era una persona híper famosa, si hubiera tenido una relación así, hubiera algún humor. De nuevo, es algo divertido salvo que no es cierto y, además, vuelve a traer el tema de Massera donde hay una sentencia”, afirmó la artista. La constante aparición del nombre de Massera en viejos rumores también fue abordada por Alfano con datos concretos: “Yo no tomé la parte más tremenda de todo lo que se dice, pero era una señora esquizofrénica, diagnosticada sin medicar, que denuncia. Cualquier cosa, imagínate que yo tenía veinte años y voy a estar al lado de Massera diciéndole qué tenía que hacer. De hecho, la sentencia dice que ‘los dichos de esta señora son cuanto menos coherentes’. Es decir, que es una incoherencia total”.

En el libro, Alfano fue señalada como la tercera en discordia entre Julio Iglesias e Isabel Preysler (Archivo)

La paciencia de la artista se desbordó frente a la repetición de viejas acusaciones sin fundamento. “La verdad, me hincha las pel… Me voy a hacer una remera que diga: ‘El que tiene ganas de creer, lo cree’. Es una cosa ridícula de pies a cabeza y, la verdad, es una hincha de huev… Imagínense que les pasa a ustedes con una persona que no conocen”, lanzó, visiblemente molesta por el daño que le provoca la persistencia de historias que considera absurdas.

Sobre los comentarios del libro y las palabras de Isabel Preysler, exmujer de Iglesias, Alfano opinó: “Es una percepción mía que había recibido múltiples infidelidades. Pero, recuerden que volvió la monarquía y ella, no de casualidad, se casa con el Marqués de Griñó. Luego se va la monarquía, viene la izquierda y se casa con el ministro de Economía, Miguel Boyer”. Así, la actriz contextualizó aquellas historias en un escenario de cambios políticos y sociales que, según su visión, influyeron en el derrotero amoroso de todos los involucrados.

“Me hincha las pel…”, aseguró Alfano ante las acusaciones en el libro (Diego Barbatto)

El panel del programa insistió sobre la figura de Iglesias y la posibilidad de un romance. Fue entonces cuando Graciela ratificó su versión ante todos: “Nunca lo conocí. Es más, a mí no me enamoraba nada. No me gustaba. Su perfil… Esa gente híper narcisista”. Sincera y contundente, la actriz desarmó uno a uno los mitos que la persiguen y volvió a dejar en claro que su historia personal no necesita de relatos ajenos, ni de novelas importadas de España.

Entre relatos, recuerdos de cine y polémicas mediáticas, Alfano volvió a mostrar su carácter, ese que la mantiene vigente y la lleva una vez más a enfrentar rumores con nombre, apellido y, sobre todo, con su inconfundible voz.



