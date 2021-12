Graciela Alfano contó cómo fue trabajar con Fabián Gianola y dio su opinión sobre las denuncias

La vedette fue invitada a “Nosotros a la Mañana” y revivió el vínculo que tuvieron cuando hicieron una obra juntos. Mirá el video.

Este jueves Graciela Alfano fue de panelista a “Nosotros a la Mañana” y en un momento le consultaron sobre su vínculo con Fabián Gianola, el actor que se encuentra procesado luego de varias denuncias por abuso.

“Lo conozco de chico, trabajamos juntos. A mi me chocó muchísimo lo que pasó. Con respecto a las denuncias, yo siempre digo, que hay que darles lugar a todas y sobre todo si son de mujeres”, comenzó diciendo Alfano y agregó:

“A mi en lo personal me resultó fuerte si tengo que decir la verdad porque yo tuve una relación de gran respeto. Yo nunca vi nada pero ya sabemos que es mi experiencia y puede que no sea la de otro. Tienen que ir las personas a la Justicia y brindar las pruebas”, sostuvo.

“Es un colega, es alguien con quien trabajé, comíamos todos los días, éramos compañeros. Me duele mucho todo. A mi me sorprendió sí, lo mismo si me hubiera pasado con otro compañero de la obra. Me da tristeza lo que está pasando”, concluyó.