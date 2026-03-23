Grabois: “Este es el gobierno más planero y asistencialista de la historia argentina”

“Ha destruido empleo registrado, ha destruido empleo comunitario en las cooperativas, pero ha repartido a troche y moche planes a través de la tarjeta Alimentar”, aseguró el dirigente social.

El dirigente social Juan Grabois aseguró que la administración del presidente Javier Milei “es el Gobierno más planero y asistencialista de la historia argentina”.

Tarjeta Alimentar

“Ha destruido empleo registrado, ha destruido empleo comunitario en las cooperativas, pero ha repartido a troche y moche planes a través de la tarjeta Alimentar”, sostuvo el diputado de Unión por la Patria.

“Dicho esto, prefiero que haya asistencia a que no la haya. Pero en ningún momento buscó una forma seria de integrar a esas personas en el mundo del trabajo”, agregó.

“Todo lo contrario. Al destruir a las cooperativas a mansalva, no a las que hacían las cosas mal, a todas. Lo que hizo fue generar una zona liberada para la narcoestructura, el narcotráfico”, enfatizó Grabois.

Planes sociales

“Yo no estoy reivindicando los planes sociales, yo reivindico las cooperativas. Con Cristina (Kirchner) el número de la pobreza era el 25%. Desde el 2015 que no se perfora ese número. Ese era el núcleo duro, ahora el núcleo duro de la pobreza es del 30%”, analizó en declaraciones a a Splendid AM990 difundidas por NA .

Además afirmó que “es un honor desmerecido que la derecha deshumanizante me asocie a mí con los condenados de la tierra que es lo quise hacer toda mi vida”. “Creo que me falta mucho para lograrlo”, recalcó.

Por último consideró que “parte del Episcopado son los obispos” que “no” ve “que tomen el legado de Francisco”. “Veo las acciones por un año del fallecimiento y no hay ni una al día”, finalizó Grabois.

Fuente: Perfil