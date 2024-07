Grabaron a Rolando Barbano de fiesta con una mujer tras su separación de Marina Calabró: “Se fueron juntos”

Al parecer, el periodista se olvidó de su colega y conquistó a otra chica durante la noche.

Grabaron a Rolando Barbano de fiesta con una mujer tras su separación de Marina Calabró y se conocieron detalles.

“Rolando Barbano fue el miércoles a la noche a un boliche en Costanera“, anunció Pepe Ochoa en LAM (América TV). Acto seguido puso al aire el video donde se lo ve al periodista abrazando a una mujer mientras bailaban.

Y detalló: “Esta chica estuvo toda la noche. Obviamente las bocas se juntaron y se fueron juntos“. Hasta el momento, Barbano no habló al respecto para confirmar o desmentir la situación.

Qué pasó entre Marina Calabró y Rolando Barbano

Marina Calabró y Rolando Barbano fueron protagonistas de un incómodo momento en pleno aire de los Martín Fierro de Radio 2024 cuando ella le dedicó su premio, haciendo una pública declaración de amor, pero la respuesta de él fue todo lo contrario por lo que sus colegas lo abuchearon.

La periodista ganó la estatuilla a mejor columnista de espectáculos mientras que él se alzó con el de mejor columnista policial o judicial, ambos por el ciclo Lanata sin Filtro, conducido por Jorge Lanata -ausente en la ceremonia que se realizó en La Rural por sus problemas de salud- en Radio Mitre.

“La verdad, les juro, que estaba convencida de que perdía”, empezó su discurso Calabró, enalteciendo a sus compañeras de nómina. “(Marcela) Tauro, lo quiero compartir con vos antes que nadie. Sos enorme, además de ser un ejemplo para todas nosotras, sos icónica, sos la mejor compañera que uno puede tener y sos una amiga hermosa que me ha bancado en las malas como nadie. Para la talentosa de Pía Shaw, que chequea, chequea, chequea. Y para Tamara Pettinato, no le des bola a nadie, te merecés esta terna como te mereciste ganarlo la otra vez, me recontra gusta tu laburo”.

Luego le agradeció a su equipo de trabajo, empezando por el conductor. “Se lo quiero dedicar a Jorge Lanata, que se está reponiendo, que me permite trabajar con libertad hace nueve temporadas”. Tras nombrar a sus compañeros, enfatizó al decir “Rolando”, mientras la cámara enfocaba al periodista de policiales que estaba sentado al lado de su hijo.

“En lo personal, se lo quiero dedicar a mi viejo, perdón que fue competencia desleal, porque este fue el Cala (Juan Carlos Calabró) desde arriba. A mi vieja, antes de que me escriba de (Ángel) Brito y me diga que ‘te olvidaste de Coca’. A Iliana, que está pendiente de esto, a veces te quiero matar, pero te quiero. A Mía, que sufre mis cuatro laburos y que está incondicionalmente para sostenerme, aunque la madre soy yo. Gracias APTRA”, continuó, para finalizar con una bombazo inesperado: “Se lo quiero compartir a mi amor. Sí, a vos, Rolando. Gracias”.

Al llegar el momento del premio a mejor columnista policial / judicial, la estatuilla se la llevó Rolando Barbano. Inmediatamente, el periodista besó y abrazó a su hijo Rocco, besó en la frente a Marina Calabró y se abrazó con el resto de sus compañeros para luego subir a tomar su reconocimiento.

“Se lo quiero dedicar especialmente a Jorge Lanata, estamos esperando que esté con nosotros rápido, lo queremos, lo amamos. Estoy agradecido con él por mostrar mi trabajo y siempre estaré agradecido”, empezó Barbano su discurso. Tras hacer un saludo general a sus compañeros, dijo: “Este premio me hace feliz porque es un premio al periodista de judicial. Nosotros lo que hacemos es contar historias humanas, tratamos de estar cerca de las víctimas y lejos del poder, que siempre seduce y siempre busca la obsecuencia”.

Mientras la expectativa crecía recordando la dedicatoria de Calabró, Barbano expresó: “Para mí es importante recibir este premio, recibirlo con mi hijo Rocco a quien se lo dedico, se lo dedico a mi hija Nina que está en casa, a mi viejo querido, a mi mamá, a mi hermana, a mis amigos, y a la gente de la 271“.

Tras no escuchar el nombre de Marina, tal como ella hizo con él, los presentes lo abuchearon. El periodista evitó por completo mencionar a su pareja, lo cual causó indignación en muchos.