Grabaron a Luciano Castro en las playas de Brasil en medio de una escapada romántica con Griselda Siciliani

Lejos de la controversia y de los dichos de las exparejas del actor, los novios apostaron a consolidar cada vez más su relación con un espectacular viaje al país vecino.

Luciano Castro y Griselda Siciliani siguen apostando al amor, haciendo caso omiso a las filosas declaraciones que las exparejas del actor, Sabrina Rojas y Flor Vigna, lanzaron durante las últimas semanas. Muy enfocados en llevar su relación a un siguiente nivel, los actores decidieron embarcarse en una espectacular aventura fuera del país para recargar energías y volver renovados.

Desde la cuenta de chimentos Gossipeame se pudo ver un video que captó un seguidor para su sección #nonoticias, en el que aparece Castro en medio de su escapada romántica, disfrutando de un día de mar y sol junto a su novia. De acuerdo a la información que brindó esta persona al portal, el destino que la pareja escogió fue Brasil.

Ciertamente, aunque Luciano se muestra de espaldas de la cámara que lo captó, se lo ve muy relajado en dirección al aguacon la intención de darse un buen chapuzón. Por su parte, Griselda no aparece en la imagen, pero todo indica que no estaba muy lejos de donde se encontraba el artista.

El exabrupto de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si le interesaba conocer a Griselda Siciliani

Desde que se separó de Luciano Castro, Sabrina Rojas siempre mantuvo una relación cordial con el actor. Pero no le cayó del todo bien el romance que el padre de sus dos hijos, Fausto y Esperanza, mantiene con Griselda Sicilianidesde hace algunos meses.

En una nota que le dio a Socios del espectáculo (Eltrece), la actriz dejó en claro que no le interesa la vida privada de su ex y que solo se enfoca en ella. “No extraño la vida en pareja”, aseguró. El cronista le preguntó si le interesaba conocer a la nueva novia del galán y Rojas soltó un exabrupto para graficar su hastío.

“Nada (de ganas), pero bien lo digo, eh”, afirmó contundente. Y siguió: “Todo bien si la veo, todo bien si no la veo. Queda mal que lo diga, pero no me interesa conocerla”. “Es más, me chupa un huevo”, cerró muy enojada.

A más de tres meses de haberse oficializado el romance entre Castro y Siciliani, la modelo ya había ironizado sobre el amorío entre los actores y lanzó una fuerte advertencia para la expareja de Adrián Suar.

Rodrigo Lussich fue el encargado de presentar el “Escandalón” de la semana en Socios del espectáculo (eltrece). “Aquí Sabrina Rojas va contra Luciano Castro”, dijo el conductor antes de mostrar al aire las imágenes de lo sucedido en Pasó en América (América).

“Luciano es el picaflor rey”, había comentado Tartu, conductor del ciclo junto a la modelo. La expareja del actor redobló la apuesta: “No le saquen el puesto a Castro de picaflor porque yo creo que de todas las que pasamos, ninguna salió invicta”. Fue en ese momento cuando le advirtió a Griselda sobre las infidelidades de Luciano: “Así que Gri, crucemos los dedos para que seas vos esta vez y no te suceda”.

