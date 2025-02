Gorosito calienta la previa de Boca-Alianza Lima por la Libertadores: se cruzó con un periodista

El técnico argentino se mostró molesto en una conferencia de prensa tras la derrota ante Alianza Atlético

El clima de la antesala del partido de este martes entre Boca Juniors y Alianza Lima por la fase 2 de la Copa Libertadores está cargado de tensión. Néstor “Pipo” Gorosito, entrenador del conjunto peruano, protagonizó un cruce ayer con un periodista cuando le preguntaron sobre el rendimiento de su equipo y el choque ante el Xeneize. “No tengo la bola de cristal para saber lo que va a pasar”, respondió de manera tajante en conferencia de prensa, visiblemente molesto, tras la derrota por el torneo de Perú.

Néstor Gorosito, en la conferencia posterior a una derrota de Alianza Lima en el campeonato peruano

El DT argentino viene de una semana complicada. Su equipo cayó 3-1 ante Alianza Atlético por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Ligue 1, un golpe que generó cuestionamientos sobre el presente futbolístico de Alianza Lima. Ante la insistencia de la prensa sobre cómo afrontará el duelo con Boca, Gorosito reaccionó con fastidio y evitó dar detalles sobre su estrategia para el encuentro.

El delantero peruano Kevin Quevedo festeja uno de sus goles en el partido que Alianza Lima le ganó a Nacional de Paraguay y le permitió avanzar a la segunda fase de playoffs de la Copa Libertadores, donde se medirá con Boca JuniorsERNESTO BENAVIDES – AFP

Alianza Lima llega a este compromiso tras superar a Nacional de Paraguay en la etapa anterior, con una destacada actuación del delantero argentino, Hernán Barcos, que marcó dos goles- uno en la ida y otro en la vuelta- a sus 40 años. Sin embargo, la reciente caída en el torneo local ha generado dudas sobre el estado anímico y futbolístico del equipo.

Al ser consultado por el duelo ante Boca, muy especial para el entrenador por su pasado con River, se enojó con un periodista: “Te estoy contestando. Si yo supiera lo que va a pasar, mal no me iría”, replicó de forma abrupta.

“Nosotros tenemos la máxima ilusión, la misma que habíamos traído acá para ganar y seguir en la senda del triunfo que veníamos trayendo, son dos cosas completamente diferentes”, continuó explicando Pipo. Luego, concluyó: “Tenemos que mejorar principalmente cuando tenemos un equipo para liquidar, hay que liquidarlo y no darle vida. Lo atribuyo al cansancio y a la acumulación de partidos más todos los amistosos que venimos jugando, en algún momento sabemos que se va a sentir”.

Néstor Gorosito está enfocado en clasificar a Alianza Lima a la etapa de grupos de la Copa LibertadoresDANIEL DUARTE – AFP

No es la primera vez que el ex entrenador de Tigre, Gimnasia y Colón, entre otros, enfrenta al conjunto de la Ribera. A lo largo de su carrera, ha tenido varios cruces con Boca, aunque con resultados dispares. Sin dudas, el encuentro más recordado es la final de la Copa de la Superliga 2019 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en la que se impuso por 2-0, con goles de Federico González y un actual jugador Xeneize, Lucas Janson, de penal. Una noche para el olvido del equipo de Gustavo Alfaro, y especialmente para Darío “Pipa” Benedetto, que estrelló dos pelotas en los palos.

Aunque el historial no es muy positivo en general: hasta la fecha, se ha enfrentado a Boca en 21 ocasiones, con 10 clubes distintos, registrando solo 4 victorias, 7 empates y 10 derrotas. En esta ocasión, el desafío es mayúsculo: Alianza Lima necesita un buen resultado en la ida para mantener sus aspiraciones de avanzar en la competencia, pensando en una vuelta muy pesada en la Bombonera, la semana siguiente.

No obstante, el entrenador argentino de 60 años confía en que su equipo podrá competir de igual a igual y revertir las estadísticas en esta ocasión. “Nosotros vamos a querer ganar, no es que vamos a intentar. Después veremos si nos da el cuero o no. No vamos a entrar a ver qué hace Boca, trataremos de hacer nuestro juego y después veremos quién juega mejor”, afirmó Gorosito en declaraciones anteriores, tras avanzar de fase en la Copa.

Al mismo tiempo, ofreció frases condimentadas que empezaban a calentar la previa, ya que no se guardó nada a la hora de hablar de director técnico de Boca: “Gago no juega, juegan los jugadores. Considero que los jugadores ganan y los entrenadores perdemos. Lo más importante es la materia prima, los jugadores. Lo tengo claro desde que jugaba. No me gustaban los entrenadores que se creen que los jugadores son muñequitos que mueven de acá para allá. Son formas, nadie tiene la verdad en el fútbol, yo tampoco la tengo. Sí considero que los jugadores son los que le dan brillo al entrenador”.

Alianza Lima, con un viejo conocido de Boca entre sus filas.x.com/ClubALoficial

A nivel deportivo, el equipo peruano suma otra mala noticia: Paolo Guerrero, el delantero histórico de Perú, no podrá estar presente debido a una lesión, por lo menos en el encuentro de ida. A sus 40 años, arrastra un esguince de segundo grado en el pie derecho, sufrido en el partido de ida de la fase 3 de la Libertadores, ante Nacional de Paraguay. “No estoy recuperado”, confirma el propio jugador en una charla afuera de los entrenamientos, ante los micrófonos de América Deportes.

En cambio, el que seguramente sea titular en el conjunto peruano sea el otro jugador de la selección, Carlos Zambrano, ex defensor de Boca. El Kaiser, con 35 años, es una de las piezas clave en la zaga de Alianza Lima y buscará imponer su experiencia para frenar a los delanteros del Xeneizes. Vistiendo la azul y oro, jugó 62 partidos entre 2020 y 2022, anotando dos goles y logrando cinco títulos: la Superliga 2019/2020, la Copa Diego Maradona 2020, la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga Profesional y el Campeonato en 2022.

El partido de ida se jugará en Lima, en el estadio Alejandro Villanueva, mañana martes a las 21:30 (hora argentina), en un contexto en el que Alianza Lima intentará recuperar confianza tras el traspié en el torneo local. Mientras tanto, Boca llega tras sumar dos victorias consecutivas, con la responsabilidad de demostrar su jerarquía en un certamen donde siempre es candidato, buscando un resultado favorable para definir la serie en casa con mayor tranquilidad.

La previa ya se vive con intensidad y la reacción de Gorosito le suma un condimento extra a un duelo que promete ser electrizante, en una Copa que empieza tempranamente para el Xeneize. Cabe recordar que, el equipo que resulte eliminado, quedará fuera de las competiciones continentales por esta temporada.

Fuente: La Nación