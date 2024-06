Gonzalo Montiel fue papá por primera vez y lo festejó de manera muy particular

El defensor campeón del mundo y su mujer Karina Nacucchio le dieron la bienvenida a Thiago.

Gonzalo Montiel y su pareja, Karina Nacucchio, fueron papás por primera vez y así lo hicieron saber en las redes sociales con fotos muy emotivas de Thiago, el pequeño que llegó al mundo hace unas pocas horas.

Con un emotivo posteo en redes sociales, la pareja quiso compartir toda su alegría y felicidad en este momento maravilloso: “Ni soñándolo imaginamos un momento así, por eso no dejamos de mirarte. No podemos definir este sentimiento porque seguramente no exista la palabra. Somos las personas más felices del planeta por tenerte Thiagito, con salud y tan de nosotros️”, escribieron ambos en una publicación compartida en Instagram.

En el posteo hay varias fotos de los papás y del pequeño y también una con el médico que los ayudó a que el parto salga todo bien: “Nada hubiera sido igual sin vos Nachito Tomasone. ¡Gracias por acompañarnos con tanto amor y profesionalismo!”, indica la publicación.

Gonzalo Montiel, su pareja y el pequeño Thiago. (Instagram Gonzalo Montiel)

La llegada de Thiago fue una fiesta para la familia Montiel que concurrió al sanatorio en multitud. Algunas de las imágenes muestran que la celebración de la llegada del recién nacido fue muy emocionante y todos posaron juntos en la habitación.

Alrededor de la pareja y el pequeño había al menos 10 personas entre los que se encontraban abuelos, hermanos, tíos y sobrino. Un festejo muy particular para un momento tan emotivo.

Por supuesto, no faltaron las felicitaciones de algunos excompañeros del jugador como Erik Lamela, Rafael Santos Borré y Lucas Martínez Quarta, entre otros.

Montiel y Nacucchio están en pareja desde 2019, cuando el defensor aún jugaba en River.

Aunque su romance es noticia alrededor del mundo, la pareja optó por mantenerse siempre alejada del ojo público, respetando su privacidad e intimidad al 100%. De vez en cuando, aprovechan las redes sociales para compartir algunas fotos juntos de sus vacaciones o en su día a día e interactúan con sus seguidores y fanáticos, que siempre están para apoyarlos.

Karina es una de las mayores seguidoras de Gonzalo Montiel y fue su admiradora desde mucho antes de formar una pareja. Es que antes de comenzar el noviazgo, ella iba a la cancha a alentar a River y así lo conquistó.

Quién es Karina Nacucchio, la novia de Gonzalo Montiel

Karina Nacucchio se volvió famosa tras iniciar una relación amorosa con Gonzalo Montiel, el defensor argentino que actualmente juega en la primera división de España. Sin embargo, a pesar de estar en el centro de la escena mediática, se dice de ella que es una persona muy reservada y rara vez hace apariciones públicas.

Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio son novios desde el 2019. (Foto: Instagram/@gonzalo_montiel29).

La joven nació el 18 de agosto de 1998 bajo el signo de Leo y es argentina, al igual que el futbolista. Poco se conoce de su vida privada y personal más allá de lo que se puede ver en las redes sociales, donde al parecer, es muy activa.

En sus respectivas cuentas de Instagram, ambos comparten fotos de momentos únicos que viven y, además, demuestran que son auténticos fashionistas: muestran sus mejores apuestas de moda y marcan tendencia entre sus followers.