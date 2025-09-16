Golpe a Luis Barrionuevo: un fallo judicial deja en suspenso su posibilidad de acceder a otro mandato

La justicia laboral suspendió las elecciones de este jueves. Las claves del fallo que impulsó su ex cuñado, Dante Camaño.

Luis Barrionuevo se preparaba para ser reelecto al frente de la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). Pero un fallo judicial, en base a una denuncia de Dante Camaño, hermano de Graciela, ex esposa del secretario general, dejó en suspenso las elecciones y sumó un nuevo capítulo más en la batalla que mantienen los dirigentes sindicales desde hace 5 años.

La decisión la tomó la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que hizo lugar a una medida cautelar solicitada en favor de la Lista Gris/Naranja que encabezan Dante Camaño y Juan Domingo Castro. Castro y Camaño son los referentes de la seccional del gremio de la Ciudad de Buenos Aires que derrotaron en comicios, y de manera inapelable, a la nómina barrionuevista a fines de 2021. A partir de ahí, el ex titular de Chacarita decidió intervenir el sindicato porteño pero el máximo tribunal le colocó un freno. Su ex cuñado sigue reclamando que “devuelva los miles de millones de pesos que tomó” de las arcas del gremio cuando avanzó con la intervención. Barrionuevo sigue en silencio y no habló del tema.

La resolución que se conoció en las últimas horas y habla de la contienda electoral a nivel nacional, fue firmada por los jueces Carlos Pose y Gabriela Vazquez. En el texto, se fundamenta en las maniobras efectuadas por la Junta Electoral Central – que responde al histórico mandamás Gastronómico-, para impedir la participación en la contienda de Juan Domingo Castro y Dante Camaño, candidatos principales de la lista opositora que presenta la candidatura de Castro para desplazar al actual secretario general.

Los jueces consideraron que la exclusión sin sustento de Castro y Camaño obedece al largo conflicto que Barrionuevo y el jefe de la seccional CABA mantienen desde diciembre de 2021 por la dirección de la seccional más grande del país.

El revés al cacique sindical se suma a una seguidilla de pronunciamientos que parecen erosionar su hasta ahora indiscutible liderazgo al frente de uno de los gremios más relevantes. El antecedente más cercano es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló la sentencia de la Cámara del Trabajo que le daba un virtual espaldarazo al declarar nulas las elecciones del año 2021.

¿Qué dice esa determinación? Básicamente, se plegó a los argumentos del procurador, Eduardo Casal, quien sostuvo que los jueces de la cámara laboral se habían extralimitado en los fallos. “El objeto de la litis consiste en dejar sin efecto las resoluciones [de la Junta] que ponen en tela de juicio el proceso comicial, y no comprende el examen de la legitimidad de la elección, cuyo resultado fue favorable a la Lista Gris que integra el actor”, sostuvo.

“La invalidez del acto electoral se dispuso sin que lo requiriera la accionada, quien se limitó a insistir en que habrían existido las anomalías que motivaron la suspensión”, argumentó Casal.

Por lo cual, la Corte, en un fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto la sentencia apelada y ordenó que “los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente”.

Por Juan Pablo Kavanagh-Perfil