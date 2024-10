Gin tonic: por qué sigue siendo un clásico de las barras y las mejores versiones para disfrutar en primavera

Este cóctel es un lienzo en blanco para los bartenders, que despliegan toda su creatividad con nuevas recetas sin dejar de lado la esencia histórica que lo caracteriza. La estación más floreada del año es un contexto ideal para incluir ingredientes coloridos y refrescantes

El gin tonic es un cóctel clásico que ha logrado mantenerse vigente a lo largo de los años, principalmente, por su adaptación a las nuevas dinámicas en la coctelería mundial.

Es que de la tradicional receta de gin y agua tónica, se ha pasado a versiones innovadoras y redefinidas que, según los especialistas, ofrecen una experiencia diferente, especialmente en el calor de la primavera. Veamos por qué y cómo.

“La razón por la cual el gin tonic sigue vigente tiene que ver con que cada vez más gente lo adapta a la rutina social y gastronómica”, introdujo en diálogo con Infobae el bartender Ramiro Ferreri.

Ferreri, quien entre otras cosas preparó los cócteles nada menos que en el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, resaltó en segundo lugar: “Hoy en día, el gin tonic está presente en maridajes de cenas, tanto a la hora de refrescarse en la pileta como en una previa, y ni hablar en una fiesta. Creo que este cóctel hoy está ocupando ese lugar de bebida popular y ya no pertenece solamente a un segmento social, sino que las ocasiones para tomarlo son muy diversas”, reflexionó. Ramiro Ferreri advirtió que las tónicas con burbujas grandes pueden liberar el gas rápidamente, lo que afecta la experiencia de un gin tonic, por lo que es importante elegir una adecuada para mantener el equilibrio de la bebida (Getty)

La elección de la tónica es fundamental para obtener un buen gin tonic, y Ferreri también analizó este aspecto. “Hay algunas un poco más dulces, con burbujas más grandes. Hay otras más secas con una burbuja más delicada, lo que nos va a dar lugar a un gin tonic más ligero y resaltando más los botánicos del gin. Finalmente, las tónicas nacionales tienen en algunos casos una presencia más alta de quinina, lo que nos aporta más amargor”, comentó el bartender, quien es embajador de Bulldog. Y advirtió: “Hay que ser cuidadosos con las tónicas que tienen burbujas muy grandes porque se pueden liberar más fácilmente y nuestro gin tonic podría sufrir las consecuencias”.

En este sentido, el origen del agua tónica es un aspecto relevante en la historia del gin tonic. Se remontaría, según los relatos, a la presencia británica en la India, donde los soldados tomaban quinina, extraída de la corteza de los árboles de quina, para prevenir la malaria. Para atenuar su sabor amargo, la mezclaban con agua gasificada y azúcar.

Con el tiempo, los soldados comenzaron a agregar gin a esta mezcla, creando el precursor del gin tonic moderno. El primer registro de esta bebida dataría de 1868, cuando fue descrito en la revista Oriental Sporting Magazine como un cóctel refrescante para quienes asistían a las carreras de caballos. En primavera, los ingredientes frescos como cítricos jugosos, hierbas aromáticas y flores comestibles se vuelven protagonistas en las barras, transformando al gin tonic en un cóctel ideal para celebrar la temporada con sabores más ligeros y atractivos (Getty)

Elisa Lasala es una bartender que ha trabajado en distintos espacios gastronómicos de Córdoba y ha creado diversas cartas de cócteles. Según le dijo ella a Infobae, “el gin tonic es uno de los cócteles más populares, ya sea en bares, barras móviles o en reuniones con amigos”. La clave de su éxito radica, para Lasala, en “su gran versatilidad y a la sencillez de su preparación”.

La bartender sugirió una receta sencilla y efectiva: “En una copa con tallo, colocar hielo hasta el borde, 60 mililitros de gin, completar con tónica e integrar, y decorar con dos medias rodajas de limón”.

El gin tonic y la coctelería de primavera

La llegada de la primavera marca un cambio en el mundo de la coctelería, y el gin tonic se posiciona como un cóctel ideal para disfrutar de esta temporada. Es que la transición de las bebidas robustas del invierno hacia las frescas y coloridas opciones de la primavera es un reflejo del cambio de clima y de la búsqueda de sabores más ligeros. Elisa Lasala, bartender con experiencia en Córdoba, señaló que la sencillez y la versatilidad del gin tonic son la clave de su éxito (Freepik)

Augusto Machado, bartender de Boca de Toro Club, compartió en diálogo con Infobae su perspectiva sobre esta transformación: “En el invierno ha cócteles con notas más fuertes, madera, cuero, quizás te diría más para unas medidas de whisky. A lo largo de la historia, durante años, bebidas simples como una medida ayudaron a pasar largos inviernos y mantener el calor en el cuerpo”.

Sin embargo, la primavera trae consigo un cambio de enfoque, donde la frescura se convierte en protagonista. Machado apuntó: “Con la primavera ya notas más colores, más frutas, más fresco, ideales para cócteles con frutas como la sandía. Desde destilado y aguardiente, cualquiera combina muy, muy bien. A ver, si queremos hilar más fino, gin London dry, agua de pepino y un cordial cítrico es una buena sugerencia fresca y aromática.” Además, sugirió ingredientes de temporada como el pepino -una de las estrellas del gin tonic-, la sandía, la menta, la papaya y el mango.

Por su parte, Martín Suaya, bartender de Le Club Bacan, también anotó en conversación con Infobae la influencia de la primavera en la barra y en el paladar argentino, con el gin tonic como uno de los predilectos: “Cuando llega la primavera, hay algo que florece no solo en los jardines, sino también en la barra. El argentino, de por sí, está acostumbrado a tomar fresco, más allá de la estación, pero con la primavera en el aire, es como si el paladar pidiera algo más liviano, vibrante. Los cócteles empiezan a llenarse de vida, se despegan de esos sabores intensos y especiados que nos abrazaron en el invierno, y pasamos a algo más brillante, con frutas, flores y burbujas. Es una temporada que invita a jugar con colores y texturas más ligeras, como si cada trago fuera un brindis por el sol que vuelve.” El gin tonic refleja la evolución de una bebida que ha sabido reinventarse sin perder su esencia refrescante y versátil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suaya resaltó la frescura y la vitalidad de los ingredientes de esta época: “En primavera me gusta trabajar con ingredientes que traen frescura y una explosión de sabor, como los cítricos bien jugosos, las hierbas frescas y frutas como las frutillas, que ahora están en su mejor momento. Las flores comestibles también son un must, aportan no solo en sabor, sino que embellecen el trago. Me gusta mucho usar menta o albahaca, que le dan ese toque aromático irresistible, y jarabes caseros como el de lavanda o sauco, que le suman una delicadeza única a cualquier cóctel.”

Cabe recordar que en Argentina, entre el 14 y el 20 de octubre, se celebra la Semana del Gin Tonic, que coincide sobre el final con el Día Internacional de este cóctel, que es el 19 de octubre. Este evento propone un recorrido por bares de todo el país y reúne a bartenders destacados como Melina Portal y Joana Mereles, quienes aportan su creatividad y conocimientos a través de versiones únicas de este clásico.

Mereles, bióloga de profesión, lleva su pasión investigativa a la coctelería en Ferro Restaurante, en la ciudad de Corrientes. En su receta de gin tonic, utiliza un agua tónica de elaboración propia que reemplaza la quinina con raíz de tutía. “Me pareció interesante poder sustituir una raíz como la quinina por otra que tenemos en abundancia acá y nadie la aprovecha, salvo la gente del interior de Corrientes que toma su tereré de Tutía. Y eso, como bióloga que soy, observo mucho la abundancia de plantas medicinales que tenemos y no sabemos aprovechar. Siempre buscando revalorizar nuestra flora local”, señaló Joana. Augusto Machado, bartender, resaltó que con la primavera, los cócteles se llenan de frutas y colores, como el pepino, la sandía y la menta. Algunos de estos ingredientes que aportan frescura se adaptan perfectamente a la esencia del gin tonic (Freepik)

La receta de su “Gin&Tonic de Tutía” lleva, según reveló, hielo entero, 45 mililitros de Gin Bulldog y agua tónica casera hecha a base de raíces de tutía para completar. Para preparar un litro de agua tónica artesanal, Joana utiliza 10 gotas o 1 mililitro de extracto natural de raíz de tutía, 85 gramos de azúcar, 4 gramos de ácido cítrico, y agua filtrada y gasificada. Se sirve en un vaso highball.

Melina Portal, a cargo del bar Uquía en Jujuy, también aportó su visión creativa con una receta que incorpora ingredientes locales. Su cóctel se llama “Un Coya Citadino” y lleva, de acuerdo a lo que precisó, 15 mililitros de Gin Bulldog, 15 mililitros de vino blanc de blancs, 15 ml de licor Extra Dry de Botánicos de la Quebrada de elaboración propia (con coca, rica rica, muña muña, suico y molle) y se completa con agua tónica. Se decora con una hoja de molle.

Por Fermín Filloy