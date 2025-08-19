Gimena Accardi confirmó su infidelidad a Nicolás Vázquez: “Me mandé una cagada”

La actriz hizo su fuerte descargo este martes en Olga.

Luego que en la noche del lunes en LAM (América), se revelara que el motivo del fin de la relación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez fue una infidelidad por parte de la actriz, ella decidió romper el silencio y lo hizo con su verdad: confirmó que cometió un error al vincularse con otra persona mientras estaba en pareja.

Qué dijo Gimena Accardi sobre su infidelidad a Nicolás Vázquez

Esta mañana en Olga, Gimena Accardi se hizo presente en el ciclo Sería increíble y visiblemente afectada, habló sobre los rumores que giran a su alrededor respecto al fin de la relación con Nico Vázquez, luego que el Ángel de Brito informara que la relación se había terminado porque ella había mantenido una relación paralela, con otra persona.

En julio pasado, la pareja anunció su separación tras 18 años de amor e inmediatamente se generaron diversas especulaciones sobre el motivo que los llevó a tomar la decisión. Primero se lo apuntó a él por tener una amante, luego a ella. Ambos lo negaron, pero ahora el conductor de LAM reveló detalles de un vínculo que la actriz habría mantenido en paralelo. Ante todos los detalles que brindó, Accardi dio su versión de los hechos.

“Nuestra pareja fue y sigue siendo hermosa. Tengo los mejores recuerdos y cosas para decir de Nico. Somos familia. Nuestro vínculo de amor sigue intacto. Nos vemos. Agradezco el nombre que es por cómo se comportó”, introdujo la actriz esta mañana en OLGA.

"Gime Accardi":

Por sus declaraciones sobre la separación de Nico Vázquez pic.twitter.com/X6K82hXrlX — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 19, 2025

Luego, admitió: “Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo así. Una parte de lo que se dijo ayer sí es cierto. Sí, en la pareja soy la responsable de mandarse una cagada, en estos 18 años… Me perdonó, me dio ‘yo te amo y te sigo amando. Esto no te define’. Esto no fue el detonante, pero sí la gota que rebalsó el vaso”.

Asimismo, indicó que está totalmente arrepentida por esta infidelidad y que por su parte se hace cargo de esta “cagada” que hizo pero no puede hacerlo con la parte de esta versión que es falsa. “Todo lo otro que dicen es mentira. Con la persona (Andrés Gil) con la que se me vincula es mentira. Tiene familia. Eso necesito que frene”, indicó, despejando las dudas sobre que él sería el tercero en discordia.

En ese sentido, confirmó con quien le fue infiel a Nico: “Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida. Cometo errores como cualquiera… Estoy dolorida”.

Por último, con la voz quebrada, señaló que el dolor más grande es haber lastimado a la persona que ama, a quien describió como una gran persona quien se llamó a silencio a pesar de ser señalado constantemente. De esta forma, Gimena Accardi dejó en claro que su vínculo con Nicolás Vázquez es el mejor, siendo la persona que ama a pesar de haber “traicionado” la pauta de la pareja.

Fuente: Revista Caras