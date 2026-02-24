​Gestión de la Iglesia Adventista: Granix renueva su compromiso y continúa donando alimentos para la Cordillera

​La reconocida empresa de alimentos saludables, Granix, ha concretado una nueva e importante donación destinada a la región cordillerana, reafirmando su compromiso y responsabilidad social en la Patagonia. Esta acción, es el resultado de una exitosa gestión encabezada por la Iglesia Adventista de Esquel.

​Para garantizar que la ayuda llegue de manera efectiva a su destino, se ha consolidado un trabajo conjunto que involucra a diferentes actores.

La distribución será posible gracias al esfuerzo coordinado entre la Iglesia adventista, la distribuidora Maranatha de Bariloche, la Municipalidad de El Hoyo y los Amigos Solidarios de Esquel (ASE).

​Con esta nueva entrega, Granix no solo fortalece su presencia en el sur del país, sino que consolida una red solidaria que permite llegar con asistencia directa a los vecinos mas vulnerables de la Cordillera.