​Gestión de la Iglesia Adventista: Granix renueva su compromiso y continúa donando alimentos para la Cordillera

La reconocida empresa de alimentos saludables, Granix, ha concretado una nueva e importante donación destinada a la región cordillerana, reafirmando su compromiso y responsabilidad social en la Patagonia. Esta acción, es el resultado de una exitosa gestión encabezada por la Iglesia Adventista de Esquel.
Para garantizar que la ayuda llegue de manera efectiva a su destino, se ha consolidado un trabajo conjunto que involucra a diferentes actores.
La distribución será posible gracias al esfuerzo coordinado entre la Iglesia adventista, la distribuidora Maranatha de Bariloche, la Municipalidad de El Hoyo y los Amigos Solidarios de Esquel (ASE).
Con esta nueva entrega, Granix no solo fortalece su presencia en el sur del país, sino que consolida una red solidaria que permite llegar con asistencia directa a los vecinos mas vulnerables de la Cordillera.