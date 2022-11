Gerardo Morales: “El primer desafío que tenemos es devolverle la esperanza a la gente, porque peor que la bronca, es la tristeza que inmoviliza”

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales visitó este jueves 17 de noviembre la provincia de Chaco, donde desarrolló una intensa agenda en las ciudades de Sáenz Peña y Resistencia.

Durante la recorrida, en los diferentes encuentros con la dirigencia y la militancia radical de esa provincia, y con representantes de sus sectores productivos y empresarios, Morales expresó:

“Ser del interior no garantiza el federalismo, hemos tenido algunos a los que se les ha complicado un poco la cosa. Pero creo que los que trabajamos hace mucho desde distintas funciones en el Estado -yo particularmente cumplo 7 años como gobernador de mi provincia tenemos la convicción de que para generar más riqueza, más producción, más trabajo no alcanza con resolver solo la macro. Están todos con el tema de la macro: Ordenar las cuentas fiscales, tener política de cambio, bajar la inflación, son desafíos, pero lo otro tan importante como eso es tener una política productiva de desarrollo federal”.

“Por eso el Norte Grande para mí es un buen espacio que nos ha permitido dejar de hablar de política partidaria , y generar proyectos. Tenemos ya un proyecto de inversiones productivas para los próximos 15 años de 30 mil millones de dólares, el CFI nos está financiando un proyecto de

inversiones para logística. Me parece que hay que darle más oportunidades al interior, por ejemplo, reponer el decreto 814 , un decreto que establecía un mecanismo de baja en las contribuciones patronales según cuán lejos se estaba del centro, acá seguro Chaco tenía un 60% de reducción y en las zonas más alejadas un 75 u 80 % de reducción de las contribuciones, del costo laboral. Tenemos que volver a ese tipo de políticas”.

“En la logística también, pagamos más caro el combustible, la energía, ¿por qué Corrientes y Misiones que tienen Yacyretá pagan 5 veces más, y no tienen las obras de distribución de energía, que si tiene toda la línea para llevarla al área núcleo? En el sur pasa lo mismo, tenés generación de energía a bajo costo, pero termina yendo al área núcleo porque todos los caminos conducen al área núcleo. Tenemos que romper esa centralidad, tiene que haber otra centralidad, que está en el Interior. Como siempre digo, resolver los problemas del norte argentino no es resolver un problema de la región, sino del país, porque arreglás los problemas productivos del norte argentino, y bajás la migración interna que tenemos al área metropolitana,que ya no da más. Necesitamos esa mirada, y siempre alguien del interior que la vive, la conoce va a tener mejor perspectiva sobre estos temas”.

“La crisis que hoy vivimos no es responsabilidad de Juntos por el Cambio, es del Frente de Todos. El barco que dejamos nosotros, aún

medio averiado, todavía navegaba, un barco complicado, pero navegaba: miremos a cuánto dejamos el dólar y a cuánto está hoy el dólar: el barco navegaba, estos lo hundieron. Teníamos 1700 millones de dólares de

déficit en las empresas públicas, y hoy está en 5300 millones, en dos años y medio metieron 4000 millones de dólares de déficit más en las empresas públicas, designaron 16 mil trabajadores. El déficit en energía que dejamos

fue de 4200 millones de dólares, este fin de año va a cerrar entre 13 mil y 15 mil millones. En esas dos cuentas nada más, aumentaron 14 mil millones de dólares más el déficit. Este gobierno, este Frente de Todos, nos tiene sometidos a este nivel de inflación, por eso faltan dólares en el Banco Central, pero el gobierno le echa la culpa al campo, al que produce”.

“Se entiende que la gente esté con bronca con la política, pero no todo es igual, no todo es lo mismo, no todos tenemos las mismas responsabilidad. Es mucho lo que tenemos por hacer, yo se los digo por lo que hicimos en Jujuy, nos decían que éramos inviables, de Jujuy decían lo peor: ordenamos las calles, terminamos con los cortes de ruta, hay respeto en el marco de la democracia, cambiamos la matriz productiva, nos llevó tiempo pero vamos a exportar 82 mil toneladas de litio, a exportar 3 mil millones de dólares solamente desde Jujuy; producimos energías renovables, estoy construyendo 258 escuelas que las paga el pueblo jujeño, tienen que venir a Jujuy. Los que intenten creer en mí les diría: Vengan a Jujuy, vean qué hice, vean si tuve capacidad de gestión, si

tuve que tomar decisiones en los momentos difíciles, que creo que es lo que hay que hacer en el país para que la gente sepa si puede o no tener una esperanza. El primer desafío que tenemos es devolverle la esperanza a la gente, porque peor que la bronca, es la tristeza, porque te inmoviliza”.

“Hay que resolver eso, con responsabilidad , y eso lo va a hacer la política en el marco de la democracia. Cuidado con los saltos al vacío de esos que quieren eliminar el ministerio de Educación, cerrar el Banco Central , vender órganos, de esos que dicen que la escuela pública perjudica a los chicos. La escuela pública lo que hace es igualar, se los digo yo que soy un producto de la educación pública, cuidado con los saltos al vacío de los que no han manejado ni un auto en una calesita, y que si les das un país en la situación en que estamos, lo van a chocar”.

“El desafío es liderazgo, capacidad de gestión, experiencia de gestión porque la situación es muy difícil. El que venga a decir acá que las cosas se arreglan de la noche a la mañana es un gran mentiroso”.

Finalizada su agenda en Chaco, Morales partirá hacia la provincia de Río Negro, donde visitará la ciudad de General Roca, siempre con el objetivo de fortalecer al radicalismo de todo el pais, de cara a 2023.