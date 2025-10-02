Gendarmería detuvo un camión bananero “narco” que trasladaba 444 kilos de cocaína al Mercado Central de Buenos Aires

El operativo nació de una investigación del Escuadrón de Operaciones Antidrogas de la fuerza federal, que descubrió que el vehículo traspasaba la droga a una camioneta ubicada en una casa de la localidad de Monte Grande.

a escena era rutinaria: un camión con patente boliviana avanzaba por la ruta 205 cargado hasta el techo con cajas de bananas hacia el Mercado Central de Buenos Aires, pero antes desvió su camino en la zona de la localidad de Monte Grande. Lo que parecía un simple transporte de frutas en realidad escondía un cargamento 444 kilos de cocaína, que fueron detectados durante un operativo de Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

Los agentes desarticularon parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico y el procedimiento terminó con cuatro detenidos: tres ciudadanos bolivianos y un argentino. Los controles iniciaron con una investigación del Escuadrón de Operaciones Antidrogas, que descubrió el modus operandi de la banda: descargar la sustancia del camión y traspasarla a una camioneta en una casa de la zona.

La pista llevó a una Chevrolet S10, interceptada a apenas nueve cuadras de ese domicilio ubicado en el partido de Esteban Echeverría. Dentro, los gendarmes encontraron 420 paquetes de cocaína, distribuidos en 14 bolsas tipo arpillera. La carga ilegal estaba cuidadosamente acondicionada.

En simultáneo, otro grupo de la fuerza federal detuvo la marcha del vehículo de transporte sobre la autopista Ezeiza-Cañuelas, a la altura del cruce con la avenida Jorge Newbery, cuando se dirigía a depositar su cargamento de bananas en el Mercado Central de la localidad de Tapiales, partido de La Matanza.

Según informaron fuentes del caso a este medio, se realizaron dos allanamientos: uno en el lugar del traspaso de los estupefacientes y otro en Ezeiza, en el que se incautaron un GPS, dos vehículos y documentación de interés para la causa.

Por orden del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de la investigación, la carga fue trasladada a la Escuela de Gendarmería “Gral. Martín Miguel de Güemes”, donde se confirmó mediante una prueba de Narcotest que el peso total de la cocaína secuestrada era de 444 kilos y 834 gramos.

Bullrich confirmó el valor de la droga incautada

Finalmente, los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras continúan las investigaciones para determinar la ruta completa del estupefaciente y la estructura de la organización criminal.

Después de que se conociera la noticia, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dio más detalles acerca del procedimiento y en cuánto está valuada la cocaían que quedó en mano de las autoridades. “El bananero camuflaba más de 444 kilos de la cocaína más pura en su cargamento. 444.834 dosis de falopa incautadas por la GNA en Esteban Echeverría”.

“Más de 6 millones de dólares al costo, o 26 millones en valor de venta al consumidor que no recibe el narcotráfico. 4 narcos detenidos, allanamientos, el camión implicado y otros vehículos incautados”, agregó la funcionaria nacional al referirse al valor de la carga.

Por último, Bullrich concluyó en la publicación realizada en su cuenta oficial de la red X: “La investigación sigue, vamos por toda la banda. Con trabajo, decisión e investigación, les arruinamos el negocio y el fin de semana a unos cuantos. El que las hace, las paga”.







