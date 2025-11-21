Gendarmería decomisó 10 toneladas de droga en Misiones, la mayor incautación en la historia argentina

El transporte provenía de Brasil y llevaba 326 bultos con paquetes de marihuana ocultos. Se dispuso la detención del chofer y se confirmó que el rodado tenía pedido de captura activo por robo en la localidad de Morón.c

Parecía un control de rutina más, hasta que agentes de Gendarmería Nacional frenaron en Misiones un camión que provenía de Brasil y encontraron casi diez toneladas de marihuana, escondidas en paquetes ocultos dentro del vehículo. La operación fue efectuada por el Escuadrón 10 “Eldorado” y desde el Ministerio de Seguridad de la Nación informaron que se trató de la “mayor incautación de droga en la historia” del país.

El procedimiento se desarrolló en el kilómetro 1.509 de la Ruta Nacional 12, cerca de la localidad de Caraguatay, ubicada en el departamento Montecarlo, donde los efectivos detuvieron al transporte de cargas generales y le pidieron al chofer los documentos del rodado. En ese momento, detectaron irregularidades en los Manifiestos Internacionales de Carga Terrestre/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA), que tras un análisis más exhaustivo se confirmó que eran apócrifos.

Ante estas inconsistencias, se dispuso una inspección más detallada del camión e hicieron un pasaje con la perra “Vera”, un can que pertenece a la división de anti narcóticos. El animal “marcó” varios sectores del transporte, lo que motivó el retiro de la lona y la revisión íntegra de la carga.

Allí, los gendarmes encontraron 326 bultos que contenían 11.667 paquetes rectangulares, con “un peso total de 9.800 kilos de cannabis sativa”, según se informó tras los resultados de las pruebas realizadas por personal de Criminalística y Estudios Forenses.

Un camión con pedido de secuestro

Según el reporte oficial, al que tuvo acceso PERFIL, el conductor, un hombre de nacionalidad brasileña, quedó detenido por orden del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, que también dispuso la incautación del estupefaciente, del vehículo y de toda la documentación y otros elementos que resulten de interés para la causa.

El operativo del Escuadrón 10 se realizó en coordinación con la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Eldorado”, la Unidad de Inteligencia Criminal “Iguazú” y la Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) del estado de Paraná, como parte de una serie de trabajos conjuntos para desarticular redes de narcotráfico que operan entre ambos países

Tras la noticia, el Ministerio de Seguridad realizó una publicación en la red social X, donde bautizó a la operación como “Guinnes Argentino”, ya que, equiparado con un récord, se trata de la “mayor incautación de droga de la historia en Argentina“.

“En Misiones incautamos 9.800 kilos de droga ocultos en un camión brasileño con pedido de secuestro. Mediante la Gendarmería Nacional Argentina y con ayuda del can Vera detectamos 326 bultos ocultos en el vehículo y detuvimos al narco conductor”, expresaron en el posteo realizado por la cartera que conduce Patricia Bullrich.

“Droga incautada = cientos de millones de pesos que no llegan a los bolsillos narcos”, concluye el comunicado. Por último, según la información que dejaron trascender desde la fuerza de seguridad federal sobre los antecedentes del rodado, se confirmó que poseía pedido de secuestro activo por robo en la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires, por lo que el dominio que llevaba colocado no le pertenecía.

Por Federico Perez Vecchio-Perfil