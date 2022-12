Gastón Sofritti le pidió matrimonio a Cande Molfese por Instagram

A cinco meses de confirmar su relación, el actor le realizó una romántica propuesta mientras la filmaba. Mirá la reacción de la actriz.

Desde que Gastón Soffritti y Cande Molfese decidieron dejar de ocultar su relación, inundaron sus redes sociales de imágenes juntos. La pareja, que blanqueó su amor hace cinco meses, comparte a diario videos, momentos íntimos, bromas y cámaras ocultas graciosas que sus seguidores festejan y agradecen.

Hace apenas unos días, el actor grabó a su novia en su lucha por hacer funcionar el aire acondicionado. “Uy me parece que se rompió, ahora va a tardar semanas el técnico, vas a estar todo el verano sin aire”, la cargaba él en una cámara oculta mientras ella enojada le respondía: “¿Me podés ayudar? ¿Para qué viniste?”, hasta descubrir que estaba siendo grabada y reírse de la ocurrencia.

Gastón Sofritti y Cande Molfese con Almendra, la perrita que ella adoptó y que es la hija perruna de la pareja (Instagram)

Pero esta vez el video casero, que luego subieron a Instagram, fue consensuado y mientras él la cargaba por sus pies, se vivió un momento inesperado que los fans terminaron de viralizar: la propuesta de formalizar su relación.

“¿Qué no podés estar siendo filmada?”, se escucha en el video que le pregunta Gastón a Cande mientras ella de entrecasa, con un rodete en su cabeza y una botella en la mano, mueve su cabeza negando. “¿Vamos a pasear a Almendra?”, agrega la actriz sobre la perrita que adoptó y se convirtió en la hija perruna de la pareja. Acto seguido, llegó la inesperada propuesta: “¿Te querés casar conmigo?”. La actriz, atónita por el arrojo de su novio, levantó las cejas y se mordió los labios, en clara señal de sorpresa y como descreyendo de que esa propuesta sea cierta.

Una postal familiar

“¿Cómo no casarme con esos pies?”, escribió el ex Patito Feo, que le pidió a su compañera que los mostrara a la cámara. Ella, que aún seguía sin manifestarse sobre la propuesta, se los mostró risueña. “Ayyy”, dijo él, espantado de la planta de su pie.

Los siete millones y medio de seguidores de la actriz e influencer sumados al millón de fans del actor, se sorprendieron y dejaron todo tipo de mensajes alentando la unión, deseando buenos deseos y pidiéndoles una fiesta multitudinaria. Habrá que esperar su respuesta o si el tema quedó solo en otra broma de redes sociales.

La pareja de actores blanqueó su relación hace cinco meses. Ahora podrían llegar a formalizar (Instagram)

La actriz y cantante había estado en pareja durante seis años con el actor italiano que conoció en Violetta, Ruggero Pascuarelli y se separó en el 2020. “Mi proceso empezó en 2019 con lo cual sabía que esa relación no podía seguir mucho más. La verdad es que fue un vínculo con el que terminé muy desilusionada y dolida, entonces fue más fácil tomar la decisión porque no vas a quedarte en un lugar donde no estás cómoda, contenta o no terminás de brillar como te merecés”, dijo en diálogo con Teleshow en marzo de este año.

Sobre el día después de la ruptura, agregó: “Al comienzo sentí angustia, porque estaba acostumbrada a estar en pareja y tuve que rearmarme. Pero el universo me allanó el camino, el trabajo empezó a fluir más todavía. Entonces vi todo positivo a pesar del dolor que sentía. Te soy sincera al principio estuve muy bien porque uno tiende a tapar o me pasó a mí en mi duelo. Después me cayó la ficha de todas las cosas que me habían pasado. Es un duelo largo porque sigue hasta el día de hoy. La verdad es que sigo sanando porque fue todo muy intenso y doloroso. Ahora estoy bien, más armada, sigo saliendo con gente, la pasó bien y demás. Aunque en algunas cuestiones sigo herida, mi duelo se está haciendo largo, pero lo quiero respetar porque no hay tiempo”.