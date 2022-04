Gastón Pauls y la llegada del hombre a la Luna: “No mientan más”

En una entrevista con Germán Paoloski, el actor se refirió a la llegada del hombre a la Luna. Mirá el video.

Si bien siempre cultivó un bajo perfil, Gastón Pauls no tiene problemas a la hora de expresar sus opiniones cuando es entrevistado. Y así lo hizo en una distendida nota que le concedió a Germán Paoloski en No es tan tarde (Telefe).

En el marco de una divertida sección llamada “Ratifica o rectifica”, el conductor le preguntó si sigue sosteniendo una antigua declaración suya: “Yo no salí de la Tierra para ver si era redonda”. Entonces, el actor se explayó. “Mirá el quilombo que se armó que hasta periodistas, de dudoso nivel intelectual, se rieron de eso. Yo lo que dije es ´qué lindo que es dudar en este mundo´”.

En este contexto, el ex Montaña rusa recordó una antigua entrevista que le había hecho Paoloski, y se refirió también a la llegada del hombre a la Luna. “Hablamos ese día, y estoy seguro, que el video es un chiste. Le salió lo mejor que pudieron, pero vos ves el video hoy y decís ´no llegó nadie a la luna´. No mientan más, no llegó nadie, era una pelea de la Guerra Fría y terminó ahí”, sostuvo. Y sumó: “Llegaron en el 69 y en los últimos años, con todos los avances que hubo, ¿ninguno de los multimillonarios se hizo un viajecito a la luna?”.

Entonces, el anfitrión acotó: “Bueno, Space X está ahí con Elon Musk, que quiere ir a Marte”. A lo que Pauls siguió dudando: “Cuando desde allá nos manden un láser y nos llegue, voy a decirlo”. “Pero desde la estación espacial te muestran la tierra redonda”, insistió el conductor. Pero Gastón solo se limitó a hacer un gesto dubitativo, y cerró contundente: “El video de la llegada del hombre a la luna es un chiste”.