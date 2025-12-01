Garavano defiende al presidente del ascendido Estudiantes de Río Cuarto en una causa por narcotráfico

El ex ministro de Macri asesora a Alicio Dagatti en una causa por la que estuvo preso debido al ingreso de un camión con droga a una cárcel cordobesa.

En la discreta cuenta en X de Alicio Dagatti, el presidente del recientemente ascendido a Primera, Estudiantes de Río Cuarto sobresalen las publicaciones habituales del club, un efusivo saludo a Pablo Toviggino por su cumpleaños, una felicitación al peronismo cordobés por la victoria del año pasado en el Imperio del Sur y el mensaje de su amigo, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, por el ascenso logrado este domingo en Chubut frente al polémico Deportivo Madryn.

Claro está, el mandamás de AFA es quien más aparece en la serie de tweets de Dagatti y esto tuvo un capítulo clave: la semana pasada, en medio de la escalada de la guerra Tapia-Verón, el hombre de Río Cuarto hizo punta para levantar una lanza por ‘Chiqui’. Ahí, además de la amistad se jugaba en buena parte el partido de vuelta por el ascenso en Chubut y la familia de los mellizos Sastre, que comandan los destinos de Deportivo Madryn, ya habían hecho lo suyo en redes para salir a bancar a Tapia.

Por eso, tal vez a Dagatti y Estudiantes de Río Cuarto les quedó bien quedarse en el rol de antagonistas a Madryn y que, en una semana caliente, los apuntados por el favoritismo desde los despachos de AFA fueran los patagónicos.

Dagatti es un hombre de estrechos vínculos con el poder en Córdoba y de distintas ramificaciones con el entramado empresarial que él lidera; entre ellos, frigoríficos y medios de comunicación. Al punto que su detención en diciembre del año pasado a raíz de una causa en la que se lo investiga por el ingreso de un camión a la cárcel cordobesa de Bouwer con carne de su frigorífico y con más de dos kilos de drogas, psicofármacos, whisky y celulares causó un verdadero impacto en todo el arco de la dirigencia mediterránea.

Por esa investigación que impulsó el fiscal provincial de Delitos Complejos, Enrique Gavier, Dagatti obtuvo la libertad bajo caución en agosto, pero no detuvo la guerra judicial. Porque en marzo de este año, y con Dagatti aún detenido, hizo su irrupción en el equipo de abogados en un rol de asesor el exministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano.

Hasta días antes de esa decisión, Garavano desempeñaba como asesor del Poder Judicial cordobés, pero renunció para sumarse al equipo de abogados junto a Matías Pueyrredón, el asesor letrado de Dagatti que en el 2013 se sumó al gabinete provincial de José Manuel De la Sota en el estreno como funcionario de primera línea en Córdoba del actual gobernador Llaryora.

Garavano, precisamente, fue el encargado de motorizar el cambio de fuero que necesitaba Dagatti y que fue confirmado la semana pasada, días antes del ascenso de Estudiantes y primer triunfo en pocos días para el clan riocuartense. Porque, mientras Gavier hacía la presentación de la acusación para la elevación a juicio por asociación ilícita, Garavano logró que la Cámara de Casación Penal declare la competencia federal de la causa. En una negociación que, según contó Perfil Córdoba, contó con el acuerdo entre Garavano y Raúl Pleé en Casación.

Y que le dio a Dagatti el primer motivo de festejo en una semana de celebración absoluta.

El presidente de Río Cuarto hizo los deberes y mostró pragmatismo para transitar con equilibrio la semana más trascendental para él y el club que preside. Similar al mismo que intentó demostrar el año pasado cuando quiso reunir a toda la cúpula del fútbol nacional con la política cordobesa a semanas de la elección en Río Cuarto y en un encuentro que tenía asegurada la presencia de ‘Chiqui’ Tapia para mostrar las nuevas obras junto al ídolo del club, Pablo Aimar.

Esto fue meses previos a la detención y mientras ya estaba encaminada la investigación de Gavier por el hecho que se había producido en diciembre del 2023. Cuentan que Llaryora estaba a punto de subirse al helicóptero para llegar a Río Cuarto y fotografiarse con Tapia, además de felicitar a Dagatti, cuando un hombre del fútbol lo llamó para que decline la invitación. Dicen que ese oportunismo todavía se agradece.

Por Gabriel Silva-LPO